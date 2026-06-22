Estranho primata de Madagascar, aie-aie tem dedos longos com lenda de “maldição”
Por Flipar
Esse primata pertence à família dos lêmures e é o único representante vivo da espécie. Por existir apenas em Madagascar, a ilha ganha importância como laboratório natural. Estudá-lo, portanto, ajuda a compreender a biodiversidade singular desse território.
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O Aie-Aie mede cerca de 60 centímetros de comprimento, sem incluir a cauda. Mas, apesar de não ser grande, sua presença é marcante devido ao rosto que lembra roedores ou gambás.
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As mechas de pelos com pontas brancas na cabeça e nas costas chamam atenção. Assim, seu visual peculiar reforça a ideia de um animal misterioso e diferente de outros lêmures.
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Os olhos grandes e esbugalhados são adaptados para enxergar no escuro. Dessa maneira, o Aie-Aie consegue explorar a floresta durante a noite com eficiência surpreendente.
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Suas orelhas largas e arredondadas lembram as dos morcegos e garantem audição refinada. Com isso, ele detecta sons sutis que revelam presas escondidas nos troncos.
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O dedo médio, longo e fino, é sua ferramenta mais famosa. Assim, ele usa esse ?instrumento? para cutucar troncos, caçar larvas e até explorar curiosamente os humanos.
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Além de larvas, esse animal raro consome frutas, ovos e até cana-de-açúcar. Durante o dia, ele se esconde em ninhos de folhas e galhos. Assim, evita predadores e reserva energia para explorar a floresta sob a proteção da escuridão.
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Ao contrário de outros primatas, o Aie-Aie pode se aproximar dos humanos para observá-los. Mas a lenda diz que, quando ele aponta o dedo para alguém, estaria marcando essa pessoa para a morte ou trazendo grande desgraça.
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Em Madagascar, muitos acreditam que esse primata traz mau presságio ou até a morte. Por isso, ele é perseguido injustamente, o que aumenta o risco de extinção.
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Ao controlar populações de insetos e dispersar sementes, o Aie-Aie contribui para o equilíbrio da floresta. Incluído na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o Aie-Aie é protegido por lei. No entanto, a destruição de seu habitat e a perseguição humana continuam sendo grandes ameaças.
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Naturalistas do século XVIII ficaram impressionados ao descrevê-lo pela primeira vez. Desde então, o Aie-Aie tornou-se símbolo da biodiversidade única de Madagascar.O nome ?Aye-Aye? teria surgido de expressões locais de espanto. Até sua denominação reflete o impacto que causa em quem o encontra.