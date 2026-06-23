Quem diria… Passarinhos protegem ninhos com bitucas de cigarro
Por Flipar
No experimento, cientistas analisaram ninhos de chapim azul e compararam três situações: ninhos naturais, esterilizados e com duas bitucas. Os filhotes que nasceram nos ninhos com tabaco apresentaram menos pulgas e carrapatos e melhores indicadores de saúde.
Reprodução de vídeo/YouTube
Pesquisa anterior da Universidade Autônoma do México também observou tentilhões retirando fibras de cigarros para esse fim. Apesar dos benefícios contra parasitas, exames indicaram sinais de dano genético nas aves, e os efeitos de longo prazo ainda permanecem incertos.
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A variedade de ninhos mostra, aliás, como as aves se adaptam aos diferentes ambientes. Eles podem ser feitos com galhos, folhas, barro ou fibras e apresentam formatos diversos, garantindo proteção aos filhotes durante o período reprodutivo.
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Os ninhos representam uma solução natural para abrigo, reprodução e segurança das espécies. Cada material utilizado possui uma função específica, ajudando a manter a temperatura interna, afastar predadores e proteger contra chuva e vento. Veja ninhos curiosos.
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João-de-barro (Furnarius rufus): Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores.
Dario Sanches/Wikimédia Commons
Pássaro-tecelão (Ploceidae, família): Constrói ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espécies, os machos constroem várias opções para atrair as fêmeas.
Charles J. Sharp/Wikimédia Commons
Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans): Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar
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Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina): Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um "fio de seda" que suas larvas produzem, formando estruturas que podem abranger várias folhas, como pequenos condomínios.
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Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus): Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos.
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Tordas e albatrozes: Essas aves marinhas preferem fazer ninhos em penhascos escarpados e à beira de penhascos à beira-mar, onde os filhotes estão relativamente protegidos dos predadores, mesmo que em áreas de difícil acesso.
Divulgação
Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em árvores, essa coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come.
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Guarda-rios-europeu (Alcedo atthis): Esse pássaro escava buracos em barrancos à beira de rios, criando túneis profundos onde põe seus ovos. Os túneis protegem os filhotes e são difíceis de acessar por predadores.
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Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha): Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sentem ameaçados ou querem manter seus filhotes seguros.
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Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae): Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos.
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Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, família): Constrói grandes estruturas de ninho no chão, mas o interessante é que esses ninhos geralmente são comunais. As fêmeas constroem câmaras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada.
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Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus): Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada.