Bunker de bilhão de reais é reservado por dono do Instagram como abrigo de ‘fim do mundo’
Por Flipar
Preocupados com o possível fim do mundo, os ricaços estão montando bunkers cada vez mais luxuosos em suas casas ou terrenos com filtragem de ar de agentes biológicos e radiação.
Divulgação/Vivos
É o caso de Mark Zuckerberg, dono da Meta (Facebook e Instagram), que está construindo seu bunker no Havaí, avaliado em 270 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão).
JD Lasica/Wikimedia Commons
Segundo a revista "Wired", Zuckeberg vai usar 1.524 km² no abrigo subterrâneo, que terá fontes próprias de energia, um grande tanque com água potável, escotilhas para fuga e portas antiexplosão. Tudo isso vigiado por um complexo sistema de segurança.
Reprodução/Redes Sociais
Os bunkers superluxuosos, como no caso de Zuckeberg, são uma verdadeira febre entre os milionários do mundo, podendo ser individuais ou verdadeiros condomínios.
Divulgação/Vivos
Geralmente em locais isolados e remotos, os bunkers protegeriam o que os donos chamam de "O Evento" (catástrofes ambientais, sociais, de saúde pública e até tecnológica com robôs dominando o planeta).
Divulgação/Vivos
A procura por bunkers luxuosos é tão alta que empresas, como a Vivos, a Rising S Company, a Atlas Survival Shelters e a Safe Haven Farms, são especializadas nestas construções especiais.
Divulgação/Rising S Company
Em alguns casos, estes bunkers de milionários são essencialmente apartamentos subterrâneos de alto luxo.Segundo algumas empresas, estes locais teriam condições de permitir que os residentes operem por, talvez, um ano sem ter que retornar ao mundo exterior.
Divulgação/Atlas Survival Shelters
Os valores, todos acima dos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões), variam de acordo com os itens nas "tocas" debaixo da terra.
Divulgação/Survival Condo Project
Alguns bunkers têm bares, restaurantes, capela, piscinas e até cinema, enquanto outros, chamados de "individuais", podem ter pista de boliche, spa, portas resistentes a balas e uma "saída de caverna motorizada".
Divulgação/Vivos
As empresas também personalizam seus bunkers para clientes de luxo com salas de cirurgia, estábulos, campos de tiro, quadras de basquete e salas de mineração criptográfica.
Divulgação/Oppidum
As construções também variam quanto ao local e ao tempo de permanência. Alguns abrigos localizados em silos de mísseis abandonados por militares depois da Guerra Fria podem abrigar muitas pessoas por até cinco anos.
Divulgação/Survival Condo Project
Em alguns casos, como na empresa Vivos, que tem mais de 500 abrigos em um antigo depósito de munições do exército dos EUA, a construção de bunkers pode ser a criação de uma verdadeira comunidade subterrânea podendo acomodar até 5 mil pessoas.
Divulgação/Vivos
A mesma empresa tem sua filial na Europa, com 34 "residências" na Alemanha, em um complexto que tem teatro, salas de aula, jardins hidropônicos, clínica médica, academia e spa.
Divulgação/Vivos Europa One
Na República Tcheca, o "Oppidum" começou a ser construído em 1984 e levou uma década para ser finalizado. O abrigo subterrâneo tem 77 mil m². É o maior do mundo.