Essas plantas parecem pedras à primeira vista

Lithops - Conhecidos como ?pedras-vivas?, os lithops são provavelmente os exemplos mais famosos. Suas folhas grossas e arredondadas imitam perfeitamente pequenas pedras do deserto, confundindo quem os observa pela primeira vez.
Egor V. Pasko - wikimedia commons
Pleiospilos nelii - Popularmente chamada de pedra-partida, essa planta apresenta duas folhas volumosas cobertas por manchas que lembram granito. Entre elas surge uma flor grande e vistosa, geralmente amarela.
Stan Shebs wikimedia commons
Conophytum calculus - Essa espécie forma pequenas esferas esbranquiçadas que se parecem com pedrinhas arredondadas. Quando agrupadas, criam conjuntos que lembram cascalhos espalhados pelo terreno.
Abu Shawka - wikimedia commons
Lapidaria margaretae - O próprio nome faz referência às pedras. As folhas triangulares e espessas possuem tons que variam entre cinza, verde e rosado, lembrando fragmentos de rocha.
Jean-Jacques MILAN - C wikimedia commons
Titanopsis calcarea - A superfície das folhas é coberta por pequenas protuberâncias claras que imitam calcário. À distância, a planta pode passar facilmente despercebida em meio às pedras.
Magnus Björlin - wikimedia commons
Gibbaeum heathii - Com folhas grossas e aspecto irregular, essa espécie lembra pequenas pedras empilhadas. Sua aparência incomum contrasta com as flores delicadas que surgem em determinadas épocas.
SAplants - wikimedia commons
Conophytum burgeri - Forma uma única estrutura arredondada e translúcida que se assemelha a um seixo liso. O brilho natural reforça ainda mais a ilusão de estar diante de uma pedra.
Abu Shawka - wikimedia commons
Fenestraria rhopalophylla- Conhecida como dedos-de-bebê, cresce parcialmente enterrada, deixando visíveis apenas as extremidades arredondadas. O resultado lembra pequenas pedras surgindo da areia.
Stan Shebs wikimedia commons
Frithia pulchra - Semelhante à Fenestraria, possui folhas cilíndricas com pontas translúcidas. Quando vista de longe, parece um agrupamento de pequenas pedras brilhantes espalhadas pelo solo.