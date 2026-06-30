História da rosa: a ‘dama’ das flores enobrece e apaixona
Por Flipar
Sua origem está ligada à Ásia, mas hoje é cultivada em todos os continentes. Rosas selvagens ainda crescem espontaneamente em algumas regiões de clima temperado.
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A rosa pertence ao gênero Rosa, da família Rosaceae, e existem centenas de espécies e milhares de variedades. Ela pode crescer em arbustos, trepadeiras ou até miniaturas em vasos.
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Uma característica marcante da rosa é o perfume, que varia entre suave e intenso. Além disso, as pétalas podem ter formatos e texturas diferentes, dependendo da espécie.
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As cores da rosa também são um espetáculo à parte. Vermelhas, amarelas, brancas, cor-de-rosa, alaranjadas, roxas e até azuis, criadas por manipulação genética, encantam jardins e buquês.
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Cada cor tem um simbolismo especial: a vermelha expressa paixão, a branca representa pureza, a amarela transmite amizade e a rosa cor-de-rosa, delicadeza e carinho.
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Existem diversos tipos de rosa: híbridas de chá, minirosas, trepadeiras, floribundas e inglesas são algumas das mais populares. Cada uma se adapta a diferentes climas e espaços.
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As rosas híbridas de chá são muito usadas em floriculturas por sua forma clássica e aroma marcante. Já as minirosas são ideais para apartamentos e pequenos jardins.
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Cuidar de rosas exige atenção. Elas precisam de solo bem drenado, luz solar direta por pelo menos 6 horas e regas regulares, evitando encharcar as raízes.
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A poda anual estimula a floração e fortalece o arbusto. Também é importante retirar folhas secas e galhos doentes para prevenir pragas e doenças.
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Adubar as roseiras com frequência garante flores mais bonitas. O ideal é usar adubo rico em fósforo e potássio, elementos que favorecem a formação das flores.
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Os "espinhos" das rosas são, na verdade, acúleos ? estruturas da epiderme que se soltam facilmente. Eles servem como defesa natural contra predadores.
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Apesar dos acúleos, a rosa é símbolo de romantismo. Poetas e escritores a exaltaram por séculos, tornando-a um ícone do amor eterno e da beleza que fere e encanta
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Presentear com rosas é um gesto clássico em datas especiais como aniversários, Dia dos Namorados e pedidos de desculpas. Um buquê pode dizer o que palavras não alcançam.
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No casamento, as rosas brancas são presença constante, simbolizando a união pura e sincera. Já as vermelhas dominam os buquês de apaixonados.
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Além do uso ornamental, as pétalas de rosa são usadas na fabricação de perfumes, óleos essenciais e até chás, conhecidos por suas propriedades calmantes.
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A rosa também aparece em brasões e bandeiras. Um dos exemplos mais famosos é a Rosa de Tudor, que aparece em bandeiras e emblemas do Reino Unido. O símbolo une as casas de Lancaster (rosa vermelha) e York (rosa branca) após a Guerra das Rosas.
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Várias obras de arte retratam rosas. Um exemplo famoso é ?Roses?. Feita por Vincent van Gogh em 1890, é uma tela a óleo que mostra um ramo de rosas brancas em um vaso.
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Outra obra marcante é ?Moss Roses in a Vase?, de Édouard Manet, em que ele retrata rosas delicadamente dispostas, explorando luz, sombra e textura. Essas obras revelam o simbolismo e a beleza atemporal da flor na arte.
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As rosas também são citadas na literatura. O poema "Motivo", de Cecília Meireles, diz: "Mas que seja uma rosa, flor do dia".
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Outro exemplo vem de William Shakespeare, que escreveu "A rosa tem espinhos, e o amor também" no soneto Love is a Smoke.
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Em diferentes culturas, ela é associada ao sagrado, ao feminino e à beleza efêmera. Com tantas histórias, formas e cores, a rosa segue como a rainha das flores.