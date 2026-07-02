Domo de Araguainha: Brasil tem maior cratera causada por impacto de meteoro na América do Sul
Por Flipar
Trata-se do Domo de Araguainha, localizado na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás.
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A cratera tem 40 km de diâmetro e uma área de aproximadamente 1,3 mil km² ? maior que a cidade do Rio de Janeiro.
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O Domo abrange os municípios de Araguainha e Ponte Branca, em Mato Grosso, estendendo-se até Alto Araguai em e Mineiros (GO).
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Essa é uma região predominantemente rural, com economia baseada na agropecuária, especialmente na criação de gado e no cultivo de soja, milho e outras culturas de grãos.
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A formação ocorreu há cerca de 254 milhões de anos, no início da era Mesozóica, quando um asteroide com cerca de 4 km de diâmetro colidiu com a Terra a uma velocidade estimada entre 14 e 16 km por segundo.
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O impacto se deu em uma região que, na época, era ocupada por um mar raso, provocando terremotos, tsunamis e a destruição da vida em um raio de até 500 km.
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Hoje, o local é reconhecido como um dos 100 principais sítios geológicos do mundo pela International Union of Geological Sciences (IUGS), ligada à Unesco.
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Atualmente, o local é visitado por estudantes, cientistas e curiosos, e há iniciativas para transformar a região em um parque geológico oficial, visando à preservação e à promoção de seu valor científico e educativo.
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Os primeiros indícios de que a estrutura havia sido formada por um impacto surgiram em 1973. Ao longo do tempo, pesquisas identificaram sinais claros de metamorfismo de choque ? um fenômeno que transforma minerais sob extrema pressão e temperatura, exclusivo de impactos meteoríticos.
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Foram encontrados minerais deformados, como o zircão, o que confirmou a origem da cratera.No centro do domo, há uma elevação de rochas mais antigas, vindas do embasamento cristalino, que foram empurradas para cima pela força do impacto.
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O impacto causou uma destruição significativa na região, afetando espécies de répteis e anfíbios da época.
Das 11 crateras desse tipo existentes na América do Sul ? dessas, oito ficam no Brasil ?, o Domo de Araguainha faz parte das cinco maiores.
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Hoje, a cratera está parcialmente erodida e coberta por vegetação do Cerrado, mas suas formas ainda são identificáveis em imagens de satélite.