Parque da Disney em Paris está com novidades

O novo setor transporta os visitantes diretamente para o universo de Elsa e Anna, personagens marcantes da franquia "Frozen" nos cinemas que carrega uma legião de fãs.
? Divulgac?a?o/Disney Parks Blogs
Entre as novidades também está o Adventure Bay, lago com cerca de 30 mil metros quadrados que serve de cenário para o espetáculo noturno ?Disney Cascade of Lights?, e a Adventure Way, avenida que conecta diferentes áreas temáticas e reúne opções gastronômicas.
Reproduc?a?o/DLP World
Situado em Marne-la-Vallée, a cerca de 32 quilômetros do centro de Paris, o Disneyland Paris é o principal complexo turístico da França e o parque temático mais visitado da Europa.
Image by Lisa Bunzel from Pixabay
Inaugurado em 12 de abril de 1992, inicialmente com o nome Euro Disney, o resort representa a presença oficial da The Walt Disney Company no continente europeu e reúne parques temáticos, hotéis, centros de compras e áreas de entretenimento.
Image by Aline Dassel from Pixabay
O complexo é formado principalmente por dois parques: o Disneyland Park, inspirado nos contos clássicos e personagens tradicionais da Disney, e o Disney Adventure World, dedicado ao universo do cinema, da animação e das franquias modernas.
Flickr Gilbert Sopakuwa
No Disneyland Park, o símbolo principal é o castelo da Bela Adormecida, que funciona como cartão-postal do resort e ponto central das áreas temáticas que ficam distribuídas ao seu redor.
Reprodução do Youtube Canal Jay and Karolina
O parque conta com desfiles, encontros com personagens e espetáculos noturnos com fogos e projeções, criando uma atmosfera imersiva para visitantes de todas as idades.
Reprodução do Youtube Canal LightningLarry
Uma das atrações mais procuradas é a Big Thunder Mountain, montanha-russa temática no estilo Velho Oeste, considerada uma das melhores versões dessa atração entre os parques Disney do mundo.
nobu sato/Pixabay
A Star Wars Hyperspace Mountain e o Pirates of the Caribbean ? passeio imersivo de barco com cenários detalhados inspirados no universo dos piratas ? também costumam chamar a atenção dos turistas.
Reprodução do Youtube Canal LightningLarry
Já o Disney Adventure World, que era chamado de Walt Disney Studios Park, vem passando por grande transformação, com novas áreas inspiradas em produções populares, ampliando a experiência do público.
Divulgação
O resort inclui ainda o Disney Village, espaço com restaurantes, lojas e entretenimento noturno, além de diversos hotéis temáticos nos quais os visitantes podem prolongar a estadia dentro do universo Disney.
Reprodução do Flickr Darren Worthy
Desde sua inauguração, o complexo recebeu dezenas de milhões de visitantes e se consolidou como um dos destinos turísticos mais importantes da Europa, impulsionando a economia regional e gerando milhares de empregos.
Reprodução do Youtube Canal Jay and Karolina
Ao longo dos anos, o Disneyland Paris também passou por reformas e expansões para modernizar atrações e acompanhar novas tendências do entretenimento, buscando se manter competitivo entre os parques internacionais da Disney.