O veneno dessa serpente é tão potente que uma única dose pode matar dezenas de pessoas
Por Flipar
Embora sejam pequenas, elas possuem um veneno poderoso que é capaz de matar dezenas de pessoas com uma única dose.
imagem gerada por i.a
Mas elas evitam praias, águas rasas e contato com humanos. A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico.
Domínio Público
Ela é encontradadesde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também pode aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais.
Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos.
Aloaiza/Wikimédia Commons
Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares.
Flickr - reinaldo.aviles
Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores.
Wikimedia Commons/Luis Correa
Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca.