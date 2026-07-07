Muito além da batata: conheça purês saborosos e nutritivos
Por Flipar
Purê de batata ? De sabor suave e textura cremosa, combina com carnes, frango e peixes. É fonte de carboidratos, que fornecem energia para as atividades do dia a dia, além de conter potássio e vitamina C.
imagem gerada por i.a
Purê de mandioquinha ? Levemente adocicado, harmoniza bem com aves, carne suína e ensopados. Fornece carboidratos, fibras e vitaminas do complexo B, além de minerais como potássio e fósforo.
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Purê de mandioca ? Mais encorpado e consistente, costuma acompanhar carnes assadas e pratos típicos brasileiros. É rico em carboidratos e fornece energia, além de conter pequenas quantidades de fibras e minerais.
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Purê de batata-doce ? Seu sabor naturalmente adocicado combina com carnes, frango e legumes grelhados. Destaca-se pelo teor de fibras, vitamina A e carboidratos de digestão mais lenta.
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Purê de abóbora ? Leve e delicado, acompanha muito bem carnes e preparações com ervas. É conhecido pelo alto teor de betacaroteno, substância que o organismo converte em vitamina A.
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Purê de cenoura ? Tem sabor suave e cor vibrante, sendo uma boa opção para acompanhar aves e peixes. É fonte de fibras e betacaroteno, além de fornecer antioxidantes.
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Purê de ervilha ? Combina com peixes, aves e pratos vegetarianos. As ervilhas oferecem fibras, proteínas vegetais e vitaminas do complexo B.
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Purê de couve-flor ? Uma alternativa mais leve ao purê de batata, acompanhando carnes, peixes e legumes. Possui poucas calorias e fornece fibras, vitamina C e compostos antioxidantes.
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Purê de inhame ? De textura muito cremosa, combina com carnes e sopas. É fonte de carboidratos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio.
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Purê de nabo ? Possui sabor levemente marcante e combina com carnes assadas e aves. Fornece fibras, vitamina C e compostos antioxidantes presentes nos vegetais crucíferos.
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Purê de beterraba ? Destaca-se pela cor intensa e pelo sabor adocicado. Vai bem com carnes e queijos suaves, além de oferecer folato, fibras e antioxidantes naturais.