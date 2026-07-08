Tanchagem: planta medicinal pouco conhecida pode trazer benefícios à saúde
Por Flipar
A tanchagem (Plantago major) integra a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Isso significa que a espécie foi reconhecida como relevante para estudos e para o uso racional de plantas medicinais no sistema público de saúde
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As folhas concentram os principais compostos de interesse e são a porção mais empregada em preparações tradicionais. Também são utilizadas em pesquisas que investigam as propriedades da planta.
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A tanchagem contém mucilagens, flavonoides, taninos e iridoides, além de outras substâncias bioativas. Esses compostos vêm sendo estudados por seus possíveis efeitos biológicos.
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Segundo o Ministério da Saúde, a tanchagem é tradicionalmente utilizada para auxiliar no alívio de inflamações leves da cavidade oral e da garganta, principalmente na forma de infusão para gargarejos e bochechos.
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Pesquisas avaliaram atividades anti-inflamatória, antimicrobiana e cicatrizante da planta. No entanto, os resultados variam conforme o tipo de estudo e ainda são necessárias mais evidências para algumas aplicações.
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O Ministério da Saúde destaca que plantas medicinais não substituem tratamentos prescritos por profissionais de saúde. O uso deve ser responsável e respeitar as recomendações adequadas.
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A tanchagem não é recomendada para gestantes, lactantes e menores de 18 anos sem orientação de um profissional de saúde. Seguir essas recomendações ajuda a reduzir riscos.