Saúde e economia: Microverdes transformam bandejas pequenas em colheitas frescas na própria cozinha

Dependendo da espécie, os microverdes ficam prontos para a colheita entre sete e 21 dias. Muitos acham estranho que verduras grandes como brócolis possam estar na lista dos microverdes. Mas isso acontece porque, no caso de microverde, a colheita é rápida, pegando caule e folhinhas. Do rabanete também colhem-se apenas o caule e as folhas jovens. Mas alimentam.