Tai Chi Chuan: tradição milenar que fortalece o corpo e acalma a mente
Por Flipar
Esta arte com raízes marciais, foca na saúde e bem-estar, fundamentada em princípios filosóficos taoístas como o equilíbrio entre Yin e Yang. Caracteriza-se por movimentos lentos e circulares para harmonia entre corpo e mente e melhora da respiração.
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O tai chi chuan promove o fortalecimento das pernas, melhora a postura, a flexibilidade e o equilíbrio. Além disso, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para a saúde cognitiva, ajudando na memória e na concentração.
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Mestre Yang Chengfu (1883?1936) foi um dos principais responsáveis pela popularização do tai chi chuan. Descendente da família Yang, sistematizou o estilo com movimentos lentos, amplos e contínuos, tornando a prática mais acessível. Seus ensinamentos influenciam até hoje a forma mais difundida de tai chi chuan no mundo.
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Segundo a tradição chinesa, uma das lendas sobre a origem do tai chi chuan conta que a observação de uma luta entre uma garça e uma serpente inspirou princípios como suavidade, equilíbrio e adaptação. Embora não exista comprovação histórica desse episódio, a narrativa faz parte do legado cultural associado à prática.
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Yang Chengfu foi um dos mais importantes mestres do estilo Yang de tai chi chuan. Ele contribuiu para padronizar e popularizar a forma moderna dessa arte marcial, e muitos de seus discípulos fundaram escolas que ajudaram a difundir seus ensinamentos na China e em diversos outros países.
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Tradicionalmente, o tai chi chuan é dividido em cinco principais estilos: Chen, Yang, Wu, Wu (Hao) e Sun. Cada um recebeu o nome da família ou dos mestres responsáveis por seu desenvolvimento e transmissão ao longo das gerações.
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O estilo Chen é o mais antigo do tai chi chuan e deu origem aos demais estilos tradicionais. Caracteriza-se pela combinação de movimentos lentos e suaves com explosões rápidas de força, além de posturas mais baixas e giros que exigem coordenação e controle corporal.
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O estilo Yang é o mais popular e praticado, sendo reconhecido por seus movimentos suaves, amplos e contínuos. Sua prática pode contribuir para melhorar o equilíbrio, a postura, a força interna e a calma mental.
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O estilo Wu-Hao, por sua vez, é mais compacto e vertical, que se concentra em movimentos mais curtos e precisos.
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O estilo Wu foi desenvolvido por Wu Quanyou e consolidado por seu filho, Wu Jianquan. Caracteriza-se por movimentos suaves e contínuos, postura mais compacta e passadas menores, distinguindo-se do estilo Yang por sua execução mais contida.
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O estilo Sun é caracterizado por movimentos suaves e fluidos, com passadas leves e contínuas que tornam a prática mais dinâmica. É amplamente associado à promoção do bem-estar e frequentemente utilizado por pessoas que buscam uma atividade física de baixo impacto.