Durian: fruta asiática tem cheiro de gás tão forte que já disparou alarmes e motivou proibições
Por Flipar
Quando o avião sobrevoava a Bulgária, o alarme disparou, acionado pelos sensores do porão de carga. O comandante foi obrigado a retornar para o aeroporto de origem. Durante a vistoria, os inspetores descobriram que o motivo do alerta foi a carga de Durian.
Arpingstone domínio público
Trata-se de uma fruta tropical que exala um cheiro forte de enxofre quando está madura. Ela pode até oxidar. Por isso, ao ficar madura, a durian libera gases que podem ser detectados por sistemas de proteção
Alexandar Vujadinovic WIKI COMMONS
A durian é típica do sudeste asiático, encontrada principalmente em Brunei, Indonésia e Malásia. A fruta é tão fedorenta que existem placas de "proibido durian" em alguns locais de cidades da Ásia.
Sakaori (talk) - WIKI COMMONS
Há placas de proibição, por exemplo, em meios de transporte público e hotéis, entre outros locais de uso coletivo.
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Na Austrália, certa vez, uma universidade inteira teve que ser evacuada por causa do cheiro da durian. Profissionais da biblioteca confundiram o odor com um vazamento de gás.
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Outra vez, na Indonésia, um avião que transportava um carregamento de durians foi temporariamente impedido de decolar devido às reclamações dos passageiros sobre o cheiro.
Kalai wikimedia commons
É possível encontrar frutas com até 30 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. Curiosamente, é descrita como uma fruta que, a despeito do fedor, é saborosa e suculenta.
Royleeyy - wiki commons
A durian é bastante rica em vitamina C. São 19,7 miligramas ? 33% do que um adulto precisa por dia.E também é farta em fibras. Cada 100 gramas da fruta contam com 3,8 gramas, ou seja, 15% das necessidades diárias de um adulto.