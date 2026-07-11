Sabores que simbolizam países: conheça pratos típicos de diferentes nações
Por Flipar
Pizza ? Itália
Criada em Nápoles, tornou-se um dos pratos mais famosos do mundo. A versão margherita, com tomate, queijo e manjericão, virou símbolo da culinária italiana.
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Sushi ? Japão
Feito com arroz temperado e peixe cru ou frutos do mar, o sushi representa a delicadeza e a tradição da cozinha japonesa.
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Nandu Andrade
Chocolate ? Suíça
O país ficou conhecido pela excelência na produção de chocolate. Técnicas refinadas e ingredientes de qualidade ajudaram a consolidar essa fama mundial.
Imagem de Vicki Hamilton por Pixabay
Queijo ? França
A França possui centenas de variedades de queijo, muitas protegidas por denominação de origem. O produto é parte essencial da cultura gastronômica do país.
Imagem de Daniel Albany por Pixabay
Hambúrguer ? Estados Unidos
Popularizado pelas redes de fast-food, tornou-se um dos alimentos mais conhecidos da culinária americana. E se expandiu pelo mundo como um doa lanches rápidos mais apreciados por pessoas de todas as idades.
Imagem de Rob Owen-Wahl por Pixabay
Croissant ? França
O pão folhado amanteigado é presença tradicional nas padarias francesas. Costuma ser consumido no café da manhã ou em lanches. Pode ser salgado ou doce.
Imagem de satchuset Raungdessuwon por Pixabay
Paella ? Espanha
Originária da região de Valência, combina arroz com frutos do mar, frango ou outros ingredientes. É um dos pratos mais representativos do país.
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Churrasco ? Brasil
A tradição de assar carnes no fogo é muito forte no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, sendo um ícone dos gaúchos. Com o tempo, o churrasco se tornou um símbolo da culinária brasileira.
Imagem de Tabble por Pixabay
Goulash ? Hungria
Ensopado de carne temperado com páprica, bastante consumido na Europa Central. É um dos pratos mais tradicionais da Hungria.
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Poutine ? Canadá
Prato popular feito com batata frita, queijo coalhado e molho quente. Surgiu na província de Quebec e se tornou símbolo da culinária canadense.
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Alfajor ? Argentina
Doce composto por duas camadas de biscoito recheadas com doce de leite e, muitas vezes, cobertas de chocolate. É um dos quitutes mais associados ao país.
Reprodução de Instagram @ alfajoresodara
Ceviche - Peru
Preparado com peixe cru marinado em suco de limão, costuma levar cebola, pimenta e coentro. Geralmente é servido com milho e batata-doce, combinação que equilibra os sabores e faz parte da receita tradicional.