Oito recheios de bolo que nunca saem de moda

Brigadeiro
Feito com leite condensado, chocolate em pó ou cacau, manteiga e, em algumas versões, creme de leite. Tem textura cremosa e sabor intenso de chocolate, sendo um dos recheios mais tradicionais para bolos.
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Doce de leite
Preparado com doce de leite puro ou misturado com creme de leite para ficar mais leve e fácil de espalhar. Combina muito bem com nozes, ameixas, coco e massas de baunilha ou chocolate.
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Beijinho (coco)
Leva leite condensado, coco ralado e manteiga. Algumas receitas também acrescentam creme de leite para deixar o recheio mais macio e menos doce.
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Baba de moça
É um creme clássico feito com leite de coco, leite condensado, gemas e, em algumas receitas, açúcar. Possui textura aveludada e combina especialmente com frutas e massas brancas.
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Creme de confeiteiro
Preparado com leite, gemas, açúcar, amido de milho e baunilha. Tem sabor delicado e costuma ser usado com morangos, pêssegos, abacaxi e outras frutas.
Ganache de chocolate
É uma mistura de chocolate derretido com creme de leite. Dependendo da proporção dos ingredientes, pode ficar mais firme ou mais cremosa, servindo tanto como recheio quanto como cobertura.
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Morango com creme
Combina morangos frescos picados com chantili, creme de confeiteiro ou creme à base de leite condensado. O contraste entre a fruta e o creme faz desse um dos recheios mais apreciados.
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Maracujá
Geralmente é preparado com polpa de maracujá, leite condensado e creme de leite, podendo receber gelatina incolor ou chocolate branco em algumas versões. O sabor levemente ácido equilibra a doçura do bolo.