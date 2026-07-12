Pomerânia: casa iinvertida atrai curiosos em vilarejo da Polônia
Por Flipar
O maior ícone local é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom Do Góry Nogami), uma construção que literalmente inverte a lógica arquitetônica, com telhado no chão e fundação no ar.
Flickr magro_kr
Mais do que uma atração turística, a obra é uma crítica artística ao período comunista na Polônia, simbolizando como as estruturas sociais estavam "invertidas" na época.
Tomasz Sienicki/Wikimédia Commons
Para reforçar essa sensação de desconstrução, suas janelas são apenas decorativas e o interior foi projetado para causar desorientação nos visitantes.
Flickr Denis, Miracafe, Robert Kaleta, Weekend Wayt e moideniznunez
Além dessa casa inusitada, Szymbark abriga diversas atrações que combinam história, cultura e elementos curiosos.
Henryk Bielamowicz/Wikimédia Commons
Entre elas estão a maior tábua de madeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book.
Piotr J/Wikimédia Commons
Outro marco é um bunker soviético que recria experiências da Guerra Fria.
Antekbojar/Wikimédia Commons
Em Szymbark, está localizado o piano mais longo do mundo, disponível para os visitantes tocarem.
Reprodução do X @quickfactHQ
Por fim, na vila existem casas históricas transportadas da Sibéria, que contam a história de poloneses exilados.
- Flickr Lucjan Palcar
A vila também é um centro de preservação da cultura da Caxúbia, uma minoria polonesa, e sede da Fundação de Educação e Promoção da Região.
Przykuta/Wikimédia Commons
Muitas das instalações foram idealizadas por artistas locais e historiadores, tornando Szymbark um espaço onde a arquitetura é usada para contar histórias de opressão, resistência e identidade cultural.
Flickr Irena Horodecka
O vilarejo se tornou um dos destinos turísticos mais visitados do norte da Polônia, atraindo visitantes que buscam experiências únicas, que misturam humor, reflexão e criatividade.
Divulgação
Em Szymbark, os visitantes podem experimentar a culinária local, como peixes defumados e pães tradicionais, além de apreciar o artesanato típico.
Divulgação
Além disso, Szymbark é cercada por paisagens naturais exuberantes, incluindo florestas e lagos típicos da região da Caxúbia.
Flickr Katie
Pomerânia, distrito onde Szymbark está localizada, tem cerca de 2,4 milhões de habitantes.A cidade fica no norte da Europa, abrangendo partes da Alemanha e da Polônia, ao longo do Mar Báltico.
Kapitel /Wikimédia Commons
Ao longo da história, a Pomerânia foi disputada por diversos povos e reinos, incluindo eslavos, dinamarqueses, suecos, prussianos e alemães.
Moahim /Wikimédia Commons
Após a Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia foi dividida entre a Alemanha e a Polônia, com a parte oriental passando ao controle polonês e a população alemã sendo deslocada.
Furfur /Wikimédia Commons
A região é conhecida por suas paisagens costeiras, lagos, florestas e cidades históricas, como Szczecin (Polônia) e Stralsund (Alemanha).
- Darkone,Klugschnacker ,Mateusz War. e Dorota Kowalik/Wikimédia Commons