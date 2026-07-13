Havaianas resgata tradição dos caquinhos: piso de cerâmica inspira arte e decoração
Por Flipar
A técnica surgiu a partir do aproveitamento de pedaços de pisos e azulejos quebrados que, em vez de serem descartados, passaram a formar desenhos coloridos. A solução reduzia desperdícios e criava revestimentos resistentes e cheios de personalidade.
imagem gerada por i.a
Entre as décadas de 1950 e 1980, pisos de caquinhos se tornaram comuns em cozinhas, quintais, varandas, jardins e áreas externas de muitas casas. Como cada composição era montada manualmente, dificilmente existiam dois pisos exatamente iguais.
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Entre os modelos mais tradicionais de piso de caquinhos, o avermelhado foi um dos mais difundidos em casas brasileiras. Sua tonalidade quente marcou quintais, varandas, cozinhas e áreas externas por décadas. Até hoje, esse revestimento é lembrado pelo visual característico e pela durabilidade.
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Os caquinhos também ganharam espaço no mobiliário urbano. Bancos de praças, jardineiras, floreiras, mesas e outros elementos podem receber revestimentos com fragmentos de cerâmica, criando peças resistentes e coloridas.
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A superfície lisa da cerâmica facilita a limpeza no dia a dia. Na maioria dos casos, um pano úmido com água e detergente neutro é suficiente para remover a sujeira, ajudando a preservar a aparência do mosaico por muitos anos.
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Com o tempo, a técnica também passou a revestir obras de arte. A variedade de cores, formatos e combinações permite criar projetos decorativos e artísticos bastante originais, como esculturas.
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O reaproveitamento de materiais faz dos caquinhos uma alternativa alinhada às práticas de construção sustentável. Além de reduzir resíduos, o método prolonga a vida útil de peças que seriam descartadas. Além disso, é fonte de renda para artesãos.