Gelo seco: descubra por que ele é tão diferente do gelo comum
Por Flipar
Ele não derrete: transforma-se diretamente em gás
Em temperatura ambiente, o gelo seco passa do estado sólido para o gasoso sem virar líquido. Esse processo é chamado de sublimação e ocorre naturalmente durante seu uso.
Richard Wheeler/Wikimedia Commons
A fumaça branca não é o gás carbônico
O CO? liberado pelo gelo seco é invisível. A névoa branca que aparece é formada por minúsculas gotículas de água condensadas devido ao intenso resfriamento do ar ao redor.
Ghukill/Wikimedia Commons
É muito mais frio que o gelo comum
Enquanto o gelo de água permanece próximo de 0 °C, o gelo seco atinge cerca de -78,5 °C. O contato direto com a pele pode provocar queimaduras causadas pelo frio intenso.
Dr. Vikas Agarwal/Wikimedia Commons
Ajuda a conservar produtos sensíveis
O gelo seco é utilizado no transporte de alimentos congelados, medicamentos, vacinas, amostras biológicas e outros produtos que precisam permanecer em baixas temperaturas durante o trajeto.
imagem gerada por i.a
Também cria efeitos especiais impressionantes
Shows, peças de teatro, filmes e festas utilizam gelo seco para produzir a famosa névoa rasteira. Como o ar frio é mais denso, ela tende a permanecer próxima ao chão por algum tempo.
imagem gerada por i.a
Exige alguns cuidados durante o uso
O gelo seco deve ser manuseado com luvas térmicas e armazenado em recipientes que permitam a saída do gás. Além disso, seu uso deve ocorrer em locais bem ventilados para evitar o acúmulo de dióxido de carbono no ambiente.