Berrante: o instrumento que ecoa tradição e orienta a vida no campo
Por Flipar
Muito antes do rádio ou do celular, o berrante era essencial para a comunicação rural. Ele orientava a boiada durante longas viagens por estradas de terra.
Reprodução do Youtube Canal Novela Pantanal
Cada toque possui um significado próprio, formando uma espécie de código sonoro. Assim, os peões sabiam quando sair, reunir o gado ou fazer uma pausa.
Reprodução de vídeo TV TEM
O toque de saída, por exemplo, indicava o início da jornada. Já o de pouso avisava que era hora de descansar. Além da função prática, o berrante tornou-se símbolo cultural do sertão. Ele aparece em festas agropecuárias e celebrações tradicionais.
- Reprodução de vídeo TV TEM
Instrumentos semelhantes existem em outras culturas, como a corneta de caça europeia. Também usada ao ar livre, ela servia para transmitir sinais à distância.
Daderot/Wikimédia Commons
Feita de metal ou chifre, a corneta marcava encontros e organizava grupos. Sua função lembra bastante a lógica do berrante brasileiro.
Reprodução do youtube Canal The Viking Dragon
Outro elemento associado é o sino de gado, preso ao pescoço dos animais. O som contínuo ajuda o criador a localizar o rebanho. Embora não seja um instrumento de sopro, o sino cumpre papel comunicativo. Ele integra a paisagem sonora das fazendas.
Reprodução do Flickr Adam Franco
Apitos e assobios também fazem parte dessa tradição. Pastores e peões utilizam sons curtos para orientar animais e equipes. Cada sinal pode indicar mudança de direção ou parada. É uma comunicação simples, mas extremamente eficiente.
Reprodução do Canal Terra Pecuária
Em momentos de descanso, a sanfona costuma aparecer nas comitivas. Ela reforça a identidade musical ligada ao universo sertanejo.
Sumaia Villela/Agência Brasil
Assim, o berrante e esses outros sons compõem um retrato vivo do campo. Juntos, revelam como o som sempre foi ferramenta de trabalho e cultura no interior do Brasil.