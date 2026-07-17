Cientistas revelam doença que aniquilou bilhões de estrelas-do-mar
Por Flipar
A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies.
U Hd/Pixabay
A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos. Após anos de investigação e hipóteses descartadas ? como a de um vírus ?, pesquisadores do Hakai Institute descobriram que a responsável é a bactéria Vibrio pectenicida.
Flickr - Ed Bierman
A recuperação é crucial porque, sem as estrelas-do-mar, as florestas de algas marinhas são drasticamente reduzidas, afetando o ecossistema.
Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar.
Flickr - Szakács Ferenc
Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo.
Wikimedia Commons/Frédéric Ducarme
Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é sua capacidade de regeneração: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo.
Sophia Hi/Pixabay
Algumas espécies até conseguem regenerar o corpo inteiro a partir de um único braço, desde que parte do disco central esteja intacto.
A alimentação das estrelas-do-mar varia conforme a espécie. No geral, moluscos, corais, algas ou matéria orgânica em decomposição.