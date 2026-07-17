Itens do cotidiano que parecem recicláveis, mas não são
Por Flipar
Para que a reciclagem possa ser feita, devem ser levados em conta alguns fatores como viabilidade técnica, custos, logística e existência de mercado para comprar o material reciclado.
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Outro obstáculo é o baixo valor econômico de alguns materiais e o fato de que, em muitos casos, reciclar custa mais do que produzir matéria-prima nova.
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Embalagens com gordura, leves demais, com resíduos orgânicos ou químicos costumam ser rejeitados na triagem. Veja agora itens comuns que costumam ser separados, mas que acabam não sendo reciclados.
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Isopor: Embora esses materiais possam ser reciclados em teoria, o alto valor de transporte e processamento faz com que poucas empresas trabalhem com esse tipo de reciclagem.
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Plástico filme: Problema semelhante ao do isopor, já que, apesar de poder ser reciclado, o alto custo do processo e a escassez de compradores reduzem muito a reciclagem desse item na prática.
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Papel engordurado: Caixas de pizza, embalagens de refeições entregues em casa e guardanapos já utilizados geralmente não podem ser reciclados, porque a gordura e os resíduos de alimentos contaminam o papel e dificultam o reaproveitamento de suas fibras.
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Talheres e pratinhos de plástico: A ausência de interesse comercial torna esses itens inviáveis na prática, apesar de serem tecnicamente reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é optar por pratos de papel e talheres de bambu.
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Comprovantes de cartão: As famosas "notinhas" são feitas de papel termossensível, que inclui elementos químicos que impossibilitam a reciclagem.
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Tubo de pasta de dentes: Apesar de a tampinha ser reciclável e ser valorizada no mercado, o corpo das pastas de dente não são recicláveis.
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Escova de dentes: Outro item comum de higiene que não serve para ser reciclado são as escovas de dentes, já que são compostas de uma mistura de materiais que não podem ser separados.
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Aparelhos de barbear descartáveis: A dificuldade em separar seus componentes faz com que esses itens virem rejeito, ainda que tenham partes reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é escolher aparelhos com lâminas substituíveis.
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Cotonetes: A reciclagem desse item é inviável por questões sanitárias, operacionais e comerciais. Além de muito pequenos ? o que faz com que se percam na triagem ? as hastes flexíveis geralmente chegam contaminadas.