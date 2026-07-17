Chimichurri: o molho de ervas que conquistou churrascos e receitas no mundo inteiro
Por Flipar
Sua origem exata não é totalmente conhecida, mas o tempero é fortemente associado à Argentina e ao Uruguai. Ao longo do tempo, tornou-se presença tradicional nos churrascos desses dois países e ganhou popularidade em diversas partes do mundo.
A versão mais comum leva salsa, orégano, alho, azeite, vinagre, pimenta e sal. Dependendo da receita, também podem ser acrescentados cebola, páprica, tomilho, louro ou outras ervas.
O sabor do chimichurri combina notas herbáceas, ácidas, picantes e levemente salgadas. O azeite ajuda a suavizar a mistura, enquanto o vinagre realça os aromas e proporciona mais frescor ao molho.
imagem gerada por i.a
O chimichurri é muito utilizado para acompanhar carnes bovinas assadas ou grelhadas. Pode ser colocado sobre o corte já pronto ou usado antes do preparo, funcionando como uma espécie de marinada.
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Apesar da forte relação com o churrasco, o molho também combina com frango, peixe, linguiça, legumes, batatas e pães. Sua versatilidade permite utilizá-lo em diferentes refeições e receitas.
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Existem versões verdes e avermelhadas do chimichurri. A cor depende dos ingredientes empregados, especialmente da quantidade de ervas, páprica, pimenta e outros temperos presentes na mistura.
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Depois de preparado, o molho costuma descansar por algumas horas antes de ser servido. Esse tempo ajuda os ingredientes a liberarem seus aromas e deixa o sabor mais uniforme e intenso.