Essa jornada comeÃ§ou em 21 de janeiro de 1976, quando dois jatos Concorde - um da British Airways partindo de Londres com destino ao Bahrein e outro da Air France saindo de Paris rumo ao Rio de Janeiro - decolaram simultaneamente em seus primeiros voos com passageiros.
ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo BAND NEWS
Esses voos estabeleceram o inÃcio de uma era em que passageiros poderiam cruzar o AtlÃ¢ntico a uma velocidade que ultrapassava o dobro da velocidade do som.
O Concorde foi o resultado de um ousado projeto conjunto entre FranÃ§a e Reino Unido, formalizado em um tratado intergovernamental assinado em 1962. Ele consolidou um esforÃ§o binacional para construir o primeiro aviÃ£o comercial capaz de atingir velocidade supersÃ´nica - ou seja, acima de Mach 1, o limite que define a velocidade do som.Â
O primeiro voo de teste do Concorde ocorreu em 2 de marÃ§o de 1969, abrindo caminho para anos de ensaios que culminaram com a certificaÃ§Ã£o e autorizaÃ§Ã£o para operaÃ§Ãµes comerciais em dezembro de 1975.Â
Em seu serviÃ§o inaugural, a Air France voou de Paris a Rio de Janeiro, fazendo uma escala em Dacar, no Senegal, enquanto a British Airways ligou Londres ao Bahrein, reduzindo tempos de viagem que antes levavam mais do que o dobro do tempo.Â
A experiÃªncia de voar no Concorde era considerada o auge da aviaÃ§Ã£o de luxo. Com capacidade para cerca de 100 passageiros, a aeronave oferecia um ambiente sofisticado e exclusivo, frequentemente associado a executivos, celebridades e viajantes dispostos a pagar preÃ§os substancialmente mais altos por bilhetes que refletiam a exclusividade e a velocidade da viagem.Â
Desde o inÃcio, o Concorde enfrentou limitaÃ§Ãµes importantes. As rotas eram restritas principalmente ao oceano, porque o impacto do estrondo sÃ´nico gerado ao ultrapassar a velocidade do som tornava voos sobre Ã¡reas continentais densamente povoadas proibitivos ou indesejÃ¡veis por reguladores e comunidades.Â
Ao longo de seus anos de serviÃ§o, apenas 14 aeronaves comerciais chegaram de fato a voar com passageiros para a British Airways e Air France, um nÃºmero pequeno frente Ã s expectativas de mercado para um projeto tÃ£o grandioso.
ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo G1
Um dos momentos mais crÃticos na trajetÃ³ria do Concorde foi o acidente trÃ¡gico ocorrido em 25 de julho de 2000, quando um aviÃ£o da Air France caiu logo apÃ³s a decolagem de Paris rumo a Nova York.Â
ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo G1
O rompimento de um pneu que estourou e perfurou um tanque de combustÃvel resultou em um incÃªndio e na perda total de controle da aeronave, matando todas as 109 pessoas a bordo e mais quatro no solo.Â
Combinando o envelhecimento de suas aeronaves, o aumento dos custos de manutenÃ§Ã£o, a escassez de peÃ§as de reposiÃ§Ã£o e a continua dificuldade em gerar lucro, tanto a Air France quanto a British Airways anunciaram em 2003 a aposentadoria do Concorde.
ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo G1
O Ãºltimo voo comercial pela Air France ocorreu em 31 de maio de 2003 e a British Airways operou o Ãºltimo voo histÃ³rico em 24 de outubro de 2003, marcando o fim da era supersonica na aviaÃ§Ã£o civil regular.