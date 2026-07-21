Brioche: os segredos do pão francês de textura macia que dá
Por Flipar
O brioche faz parte da tradição gastronômica francesa e já era conhecido entre os séculos XV e XVI. Ao longo do tempo, tornou-se um dos pães mais famosos e apreciados do país.
O brioche utiliza grande quantidade de manteiga e ovos. Esses ingredientes deixam o miolo mais macio, rico e levemente adocicado.
Quando preparado corretamente, o brioche fica aerado e macio. Sua casca costuma ser fina e levemente dourada após o forneamento.
O brioche combina tanto com geleias, mel e cremes quanto com queijos, frios e carnes. Essa versatilidade explica sua presença em diferentes refeições ao longo do dia.
Muitas hamburguerias utilizam pão brioche por causa da maciez e do sabor amanteigado. Além disso, ele costuma suportar bem os recheios sem perder a estrutura.
O brioche pode ser encontrado em pães individuais, tranças, pequenos bolinhos ou grandes formas. Em alguns países, também recebe recheios ou coberturas especiais.
Como a massa contém bastante manteiga, normalmente ela precisa descansar por mais tempo para desenvolver boa estrutura. O resultado costuma compensar o processo mais demorado.
Mesmo após séculos de história, o brioche permanece entre os pães mais conhecidos do mundo. Sua combinação de leveza, sabor e versatilidade faz dele um clássico que atravessa gerações.