Croissant: a história e os segredos do famoso pão francês de massa folhada
Por Flipar
Embora seja um ícone da gastronomia francesa, muitos historiadores relacionam o croissant ao kipferl, um pão em formato de meia-lua criado na Áustria. A receita teria sido aperfeiçoada na França ao longo do século XIX.
O croissant utiliza a técnica da massa folhada, em que manteiga e massa são dobradas repetidas vezes. Esse processo cria dezenas ou até centenas de finas camadas que se separam durante o forno.
Imagem gerada por i.a
A qualidade da manteiga influencia diretamente o sabor, o aroma e a textura do croissant. Nas receitas tradicionais francesas, costuma-se utilizar manteiga com alto teor de gordura.
Além da versão tradicional, o croissant pode ser recheado com chocolate, creme, doce de leite ou geleias. Nas versões salgadas, são comuns presunto, queijo, frango, salmão e outros ingredientes.
O croissant aparece no café da manhã, no brunch, em lanches e até em refeições leves. Também costuma acompanhar cafés, cappuccinos e chocolates quentes.
Produzir um bom croissant requer várias etapas de descanso, dobras e controle rigoroso da temperatura da massa e da manteiga. Por isso, é considerado um dos grandes desafios da panificação artesanal.
Hoje o croissant está presente em padarias, cafeterias e confeitarias de inúmeros países. Sua combinação de leveza, crocância e sabor amanteigado faz dele um dos pães mais apreciados do planeta.