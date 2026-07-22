Eleições 2026: saiba o que é domicílio eleitoral e como funciona o voto em trânsito
Por Flipar
Caso o eleitor esteja em outro município, mas dentro do mesmo estado de seu domicílio eleitoral, poderá votar para todos os cargos em disputa: presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Fernando Frazão/Agência Brasil
Já quem estiver em um estado diferente daquele onde está inscrito poderá votar apenas para presidente da República. Além disso, o voto em trânsito está disponível somente em capitais e em municípios com mais de 100 mil eleitores, nos locais definidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).
Ruan moreira/Wikimedia Commons
Os eleitores que possuem domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República, em seções instaladas por embaixadas e consulados brasileiros. Quem estiver fora do país no dia da eleição, mas mantiver o domicílio eleitoral no Brasil, deverá justificar a ausência à Justiça Eleitoral pelos canais oficiais.
Leandra Felipe/Agência Brasil
Quem não solicitar o voto em trânsito e estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito deverá justificar a ausência. Isso pode ser feito pelo aplicativo e-Título ou nos pontos de atendimento disponibilizados pela Justiça Eleitoral durante a votação. Caso a justificativa não seja apresentada no dia da eleição, o procedimento também poderá ser realizado posteriormente, em até 60 dias a contar da data da votação de cada turno, pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral.