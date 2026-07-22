Demerara: descubra as características, os usos e as diferenças desse tipo de açúcar
Por Flipar
O açúcar demerara é produzido a partir da cana-de-açúcar e passa por um processo de refino mais brando do que o açúcar branco. Por isso, preserva parte da coloração natural e uma pequena quantidade de melaço.
imagem gerada por i.a
Seus cristais costumam ser maiores e apresentam tonalidade entre o dourado e o marrom-claro. Essa aparência o diferencia facilmente do açúcar refinado tradicional.
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O demerara apresenta um leve sabor de caramelo ou melaço, embora bem mais suave que o do açúcar mascavo. Essa característica pode influenciar discretamente o resultado de algumas receitas.
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Apesar da fama de mais saudável, o açúcar demerara possui quantidade de calorias muito semelhante à do açúcar refinado. Por isso, também deve ser consumido com moderação.
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Como sofre menos processamento, mantém traços de minerais como cálcio, potássio e magnésio. No entanto, essas quantidades são pequenas e não fazem dele uma fonte importante de nutrientes.
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Ele pode ser usado para adoçar cafés, chás, sucos, bolos, biscoitos e diversas outras preparações. Em geral, a substituição pode ser feita na mesma proporção da receita.
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Embora ambos sejam menos refinados que o açúcar branco, o mascavo praticamente não passa por refino e possui sabor muito mais intenso. Já o demerara é mais suave e costuma agradar quem está em transição para açúcares menos processados.
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O ideal é guardar o açúcar demerara em recipiente bem fechado, protegido da umidade. Assim, os cristais permanecem soltos por mais tempo e o produto conserva melhor suas características.