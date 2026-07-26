Gangorra: um clássico da diversão em praças e parques infantis
Por Flipar
Povos ancestrais já exploravam o princípio da alavanca, criando tábuas equilibradas sobre suportes. Esses primeiros modelos rústicos combinavam diversão com o desenvolvimento de equilíbrio e coordenação.
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Na Europa medieval, crianças brincavam com tábuas apoiadas em troncos, precursora da gangorra moderna. Com o tempo, ela se espalhou pelas aldeias como parte das diversões comunitárias.
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A Revolução Industrial favoreceu a construção de gangorras mais duráveis, com metal e madeira tratada. Parques públicos do século XIX passaram a inserir o brinquedo nas áreas de lazer urbanas.
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As gangorras normalmente são feitas de madeira, metal ou plástico resistente, materiais capazes de suportar peso e uso contínuo. Em parques públicos, é comum a combinação de estrutura metálica com assentos de plástico ou madeira tratada, visando durabilidade e segurança.
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No litoral paranaense, especialmente em Paranaguá, a gangorra recebe o apelido de catita entre moradores. Esses nomes populares refletem a diversidade cultural e linguística do país.
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Em Portugal e em outras partes da lusofonia, o brinquedo é frequentemente chamado de balancé. Lá também se usa ?sobe-e-desce? para descrever a ação de subir e descer alternadamente.
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Na Espanha e na América Hispânica, o nome tradicional é sube y baja, que descreve precisamente o movimento. Esse termo é amplamente utilizado em parques infantis e praças.
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Nos Estados Unidos e no Canadá, o brinquedo é conhecido como teeter-totter em muitas regiões. A expressão imita o som e o balancear instável da tábua no fulcro.
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Em outras partes dos Estados Unidos, especialmente no sul, o termo see-saw é comum entre crianças e adultos. Esse nome vem do inglês tradicional e está presente em livros e canções infantis.
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No inglês britânico, see-saw é a forma mais usada para descrever esse balanço de duas pessoas. A palavra foi registrada desde o século XVII, associada a movimentos alternativos.
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Na França, o brinquedo recebe o nome de bascule, ligado ao verbo ?basculer?, que significa inclinar-se. Esse termo também é usado em contextos mecânicos, ligando linguagem e função.
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Na Itália, o brinquedo é conhecido como altalena a bilico ou simplesmente bilico, enfatizando o aspecto de equilíbrio. Cada nome europeu carrega nuances linguísticas que descrevem o ato de oscilar.
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Independentemente do nome ? gangorra, zanga-burrinho, catita, balancé, teeter-totter ou see-saw ? esse brinquedo celebra a alegria infantil. Ele simboliza equilíbrio, cooperação e a diversão simples que une crianças de diferentes culturas.