O segredo das geleias: por que algumas frutas dão mais certo
Por Flipar
Nem todas as frutas produzem boas geleias. A quantidade de pectina, o equilíbrio entre acidez e açúcar e outras características naturais influenciam diretamente a textura, o sabor e a conservação do produto. Por isso, algumas espécies são consideradas ideais para o preparo de geleias caseiras e industriais. Veja quais são elas.
Morango ? O sabor doce com leve acidez se intensifica após o cozimento. A fruta possui quantidade moderada de pectina e costuma ser preparada com açúcar e um pouco de suco de limão, cozidos até a geleia atingir a consistência ideal.
Imagem de -Rita- und mit por Pixabay
Amora ? Rica em pectina, produz uma geleia naturalmente mais densa e aromática. Basta cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de suco de limão, mexendo até atingir a consistência desejada.
imagem gerada por i.a
Framboesa ? Seu sabor marcante e a acidez equilibrada resultam em geleias intensas e refrescantes. O preparo é simples: basta cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de limão até atingir a consistência ideal.
imagem gerada por i.a
Mirtilo ? Rico em antioxidantes, produz geleias de cor intensa e sabor naturalmente adocicado. Seu preparo consiste em cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de limão até atingir a consistência desejada.
imagem gerada por i.a
Maçã ? Naturalmente rica em pectina, produz geleias com ótima consistência sem necessidade de espessantes. Basta cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de água até atingir o ponto desejado, podendo acrescentar canela ou gengibre para realçar o sabor.
imagem gerada por i.a
Marmelo ? Muito rico em pectina, é uma das melhores frutas para produzir geleias firmes. Também fornece fibras que contribuem para o bom funcionamento do intestino. Seu preparo consiste em cozinhar a fruta com água e açúcar até atingir uma consistência espessa.
Frutas cítricas ? Laranja, limão e tangerina são ricas em pectina e acidez, características que favorecem geleias firmes e de sabor marcante. O preparo normalmente utiliza o suco e parte da casca, cozidos com açúcar até a mistura engrossar.
imagem gerada por i.a
Manga ? Doce e aromática, produz geleias com sabor tropical marcante. Diferentes variedades, como espada, rosa e carlotinha, podem ser utilizadas. Basta cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de suco de limão até atingir a consistência ideal.
imagem gerada por i.a
Ao preparar geleias em casa, prefira panelas grandes, pois a mistura cresce e borbulha durante o cozimento. Para verificar o ponto, coloque um pouco da geleia em um prato gelado: se enrugar ao ser empurrada com a colher, ela está pronta.