Cisnes: elegância, força e curiosidades sobre uma das aves mais belas do mundo
Por Flipar
Os cisnes são aves aquáticas da família Anatidae e pertencem ao gênero Cygnus. Seus parentes mais próximos são os gansos e os patos, com os quais compartilham características anatômicas e evolutivas. Juntos, integram um dos principais grupos de aves aquáticas do mundo.
Os cisnes são, em geral, aves monogâmicas, formando casais que podem permanecer juntos por muitos anos ou até por toda a vida. No entanto, em algumas situações, como a morte do parceiro ou o fracasso reprodutivo, podem formar um novo casal.
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As aves adultas não possuem penas entre os olhos e o bico. Quanto ao dimorfismo, elas se apresentam apenas no peso e no tamanho, com os machos sendo ligeiramente maiores.
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Os machos costumam ser ligeiramente maiores e mais pesados que as fêmeas, embora ambos tenham aparência muito semelhante. A maioria das espécies vive em regiões de clima temperado, sendo rara em áreas tropicais. Na época reprodutiva, a fêmea geralmente põe entre 3 e 8 ovos.
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Os cisnes se alimentam tanto na água quanto em terra, sendo predominantemente herbívoros. Sua dieta é composta principalmente por folhas, caules, raízes e tubérculos de plantas aquáticas. Ocasionalmente, também consomem pequenos invertebrados e outros animais de pequeno porte.
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Apesar da aparência serena, os cisnes defendem o ninho e os filhotes com firmeza, podendo atacar quando se sentem ameaçados. Na Inglaterra medieval e durante o período Tudor, sua carne era considerada um alimento de luxo reservado à nobreza.
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Uma peculiaridade é que após a reprodução e incubação dos ovos, os cisnes, tanto machos quanto fêmeas, perdem parte de sua plumagem e geram novas penas. Nesse período, podem perder temporariamente parte da capacidade de voo, até que a plumagem esteja totalmente renovada.
Em diversas culturas, o cisne branco simboliza pureza, beleza e luz. Já o cisne negro costuma ser associado ao mistério, ao inesperado e ao desconhecido, inspirando lendas, obras de arte e diferentes tradições ao redor do mundo.
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O cisne-negro é uma espécie nativa da Austrália e pertence à família Anatidae, a mesma dos patos, gansos e demais cisnes. De plumagem escura e bico vermelho, destaca-se pela beleza e pode atingir cerca de 9 kg de peso.
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O cisne-de-pescoço-preto é uma espécie típica do sul da América do Sul e o único cisne nativo da região. Pode ser encontrado no sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, habitando lagos, banhados e áreas alagadas de água doce.
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A elegância dos cisnes também inspirou a arte. O Lago dos Cisnes, composto por Piotr Ilitch Tchaikovski, estreou em 1877 no Teatro Bolshoi, em Moscou. Até hoje, o balé é considerado uma das obras mais famosas e admiradas da dança clássica.
Domínio público
A ave também inspirou o cinema. Cisne Negro (2010), dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Natalie Portman, tornou-se um dos filmes psicológicos mais aclamados da década. A atuação de Portman lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz.
reprodução cisne negro
O cisne também marcou presença na cultura pop. Em Cavaleiros do Zodíaco, Hyoga é o Cavaleiro de Cisne, um dos protagonistas da história. O personagem representa a constelação de Cisno e é um dos mais populares da série.