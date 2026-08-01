Cortiça: material natural que vai muito além das rolhas
Por Flipar
Em boas condições, o sobreiro pode ultrapassar 200 anos de vida. Durante esse período, sua casca pode ser colhida diversas vezes, desde que sejam respeitados os intervalos necessários para sua regeneração.
imagem gerada por i.a
As rolhas representam apenas uma das aplicações da cortiça. Dependendo da qualidade do material, ela também é utilizada em pisos, revestimentos, isolamento, artesanato e diversos produtos industriais.
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A estrutura da cortiça dificulta a passagem de calor, frio e som. Por isso, ela é bastante utilizada em pisos, paredes e painéis que melhoram o conforto térmico e acústico dos ambientes.
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Além da construção civil, a cortiça é usada na fabricação de bolsas, carteiras, chapéus, calçados e acessórios. Seu aspecto natural e sua durabilidade atraem consumidores que buscam alternativas sustentáveis.
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As propriedades de isolamento térmico da cortiça despertaram interesse até na indústria aeroespacial. Materiais à base de cortiça já foram empregados em componentes destinados à proteção contra altas temperaturas.
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Como a árvore continua viva após a extração da casca, a cortiça é considerada um recurso renovável. Além disso, é reciclável, biodegradável e contribui para a preservação das florestas de sobreiros.