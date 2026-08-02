Sobremesas flambadas: quando o fogo transforma sabor em espetáculo
Por Flipar
O fogo surge porque o álcool é inflamável. Bebidas com teor alcoólico mais elevado, como conhaque, rum e licores, produzem uma chama rápida, geralmente azulada, que dura poucos segundos. Algumas sobremesas flambadas fazem sucesso.
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O flambado reduz parte do álcool e acrescenta notas caramelizadas e aromáticas à preparação. Apesar das chamas, nem todo o álcool evapora completamente, dependendo do tempo de cozimento.
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O flambado deve ser feito longe de materiais inflamáveis e com atenção redobrada. Em restaurantes, a técnica costuma impressionar os clientes, transformando a sobremesa em um verdadeiro espetáculo gastronômico.
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Crêpes Suzette
Criada na França, é uma das sobremesas flambadas mais famosas do mundo. As finas panquecas são envolvidas em molho de manteiga, açúcar, laranja e licor, sendo flambadas antes de servir.
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Bananas Foster
Clássica sobremesa de Nova Orleans, nos Estados Unidos, combina bananas, manteiga, açúcar mascavo, canela e rum. Após o flambado, costuma ser servida ainda quente com sorvete de baunilha.
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Cerejas Jubilee
Outra receita tradicional leva cerejas cozidas em calda com açúcar e licor. Depois de flambadas, elas são servidas sobre sorvete, criando um contraste entre o quente e o gelado.
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Frutas flambadas
Além das bananas e cerejas, frutas como maçã, pera, pêssego, abacaxi e figo também podem ser flambadas. O calor intensifica os açúcares naturais e deixa a sobremesa mais aromática.