Panela de pressão: praticidade na cozinha exige cuidados essenciais
Por Flipar
Acidentes com panelas de pressão podem causar queimaduras graves, cortes e danos materiais. Por isso, a manutenção do utensílio e o uso correto são fundamentais para garantir segurança no dia a dia.
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Mantenha a panela em bom estado
Verifique regularmente a válvula de pressão, a válvula de segurança e a borracha de vedação. A limpeza evita entupimentos, e a borracha deve ser substituída sempre que apresentar desgaste ou ressecamento.
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Use a panela corretamente no fogão
A chama deve atingir apenas o fundo da panela. Durante o cozimento, verifique se a válvula funciona normalmente, mantenha o cabo voltado para dentro do fogão e só abra a panela após a liberação completa da pressão.