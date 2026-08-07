Da Itália ao mundo: a fascinante trajetória da mortadela
Por Flipar
A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida.
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Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje.
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Algumas versões incorporam pimenta calabresa e outras especiarias para um sabor mais forte, atendendo a preferências regionais.
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Além de recheios de sanduíches, a mortadela é usada em tortas, pastéis, saladas e até como cobertura de pizzas.
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Com a demanda por alimentos vegetais, existem alternativas veganas feitas à base de proteínas vegetais como soja, ervilha e trigo.
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Em algumas regiões, pequenas fábricas artesanais de mortadela são fonte importante de renda e turismo gastronômico.
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Na Europa, produtos como a mortadela têm padrões rigorosos, assegurando o uso de carnes selecionadas e processos controlados.
Entre os fabricantes de mortadela reconhecidos estão empresas italianas como Negroni, Beretta e Felsineo, famosas pela qualidade.
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A mortadela foi trazida por imigrantes italianos e rapidamente incorporada na culinária brasileira devido ao seu custo-benefício.
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Nos últimos anos, pequenas produções de mortadela artesanal têm buscado agregar valor ao produto com ingredientes regionais e processos tradicionais.
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Produtores modernos têm investido em embalagens ecológicas e carnes de origem sustentável para reduzir o impacto ambiental.
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A mortadela combina bem com vinhos tintos leves, cervejas artesanais e até espumantes, que equilibram o sabor gorduroso do embutido.
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Em pratos tradicionais da Itália, a mortadela é usada para rechear massas como tortellini ou para criar pastas cremosas.
Embora não seja considerada saudável, existem versões com menos sal e gordura para atender dietas com restrições calóricas. A mortadela é comparável ao bologna americano, embora este seja geralmente mais simples em sabor e qualidade.
No Brasil, grandes marcas como Sadia e Perdigão popularizaram a mortadela em mercados com preços acessíveis.
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Países como Itália e Brasil são grandes exportadores de mortadela para mercados como Estados Unidos e Japão, onde o consumo cresce.