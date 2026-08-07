Descubra os extremos do planeta

Ponto mais setentrional sem habitantes ? Ilha Kaffeklubben (Groenlândia) ? Descoberta pelo explorador Robert Peary em 1900, a pequena ilha, com cerca de 1 km de extensão, é considerada a porção permanente de terra mais ao norte do planeta. Apesar das condições extremas, abriga musgos, hepáticas, líquens e algumas plantas com flores.
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Ponto mais setentrional sem habitantes ? Ilha Kaffeklubben (Groenlândia) ? Descoberta pelo explorador Robert Peary em 1900, a pequena ilha, com cerca de 1 km de extensão, é considerada a porção permanente de terra mais ao norte do planeta. Apesar das condições extremas, abriga musgos, hepáticas, líquens e algumas plantas com flores.
Kuno Lechner wikimedia commons
Ponto mais setentrional habitado ? Alert (Canadá) ? Batizada em homenagem ao navio britânico HMS Alert, que explorou a região em 1875, a localidade é o assentamento permanentemente habitado mais ao norte do planeta. Cercada por colinas e vales áridos, fica às margens do Mar de Lincoln, coberto por gelo durante a maior parte do ano.
Kevin Rawlings wikimedia commons
Ponto mais meridional habitado ? Puerto Toro (Chile) ? Localizada na ilha Navarino, essa pequena aldeia de pescadores é considerada a comunidade permanentemente habitada mais ao sul do planeta, desconsiderando as bases da Antártida. Sua população é formada principalmente por famílias de pescadores e agentes do Estado chileno.
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Capital mais setentrional ? Reykjavík (Islândia) ? Capital mais ao norte de um país soberano, Reykjavík ocupa cerca de 274 km² e tem aproximadamente 140 mil habitantes. A cidade abriga atrações como o Museu Nacional da Islândia e o Museu Saga, que preservam a história da colonização e da Era Viking no país.
Michelle Raponi/Pixabay
Capital mais meridional ? Wellington (Nova Zelândia) ? Capital mais ao sul de um país soberano, Wellington ocupa cerca de 290 km² e tem aproximadamente 211 mil habitantes. Localizada às margens de um amplo porto natural, é um dos principais centros político, financeiro, comercial e cultural da Nova Zelândia.
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Ponto mais baixo em terra firme ? Margens do Mar Morto (Israel/Jordânia) ? As margens do Mar Morto formam o ponto mais baixo da superfície terrestre exposta, situando-se atualmente a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Como o nível da água continua baixando ao longo dos anos, essa altitude varia constantemente.
David Shankbone wikimedia commons
Maior queda vertical ? Monte Thor, Ilha de Baffin, Nunavut (Canadá) ? Localizado no Parque Nacional Auyuittuq, o Monte Thor possui a maior queda vertical da Terra: 1.250 metros. Sua imensa parede de granito tem inclinação média de 105°, formando um paredão que chega a ultrapassar a vertical e atrai escaladores do mundo inteiro.
Ansgar Walk wikimedia commons
Caverna de grande profundidade ? Voronya (Krubera) ? Situada no Maciço Arabika, na Abecásia (Geórgia), a caverna atinge 2.197 metros de profundidade. Ela foi considerada a mais profunda do mundo até ser superada pela Veryovkina em 2018.
reprodução fortravellovers
Maior profundidade oceânica ? Fossa das Marianas (Oceano Pacífico) ? O Challenger Deep, na Fossa das Marianas, é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos, alcançando cerca de 10.935 metros abaixo do nível do mar. Localiza-se no oeste do Oceano Pacífico, próximo às Ilhas Marianas.
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Localidade habitada mais isolada do mundo ? Edimburgo dos Sete Mares (Tristão da Cunha) ? A pequena vila, situada na ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, é considerada a comunidade habitada mais isolada do planeta. A localidade habitada mais próxima fica na ilha de Santa Helena, a cerca de 2.430 km de distância.
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Maior deserto quente ? Saara (África) ? Com cerca de 9,2 milhões de km², o Saara é o maior deserto quente do planeta. Estende-se por 11 países: Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão, Tunísia e Saara Ocidental.
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Maior lago ? Mar Cáspio (Ásia/Europa) ? Apesar do nome, o Mar Cáspio é o maior lago do planeta. Com cerca de 371 mil km², trata-se de um lago endorreico de água salobra, banhado por Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Irã e Azerbaijão.
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Maior lago de água doce: Lago Baikal (Rússia). Ocupa 31.722 km². Fica a 456m de altitude, na região montanhosa russa da Sibéria, a norte da fronteira com a Mongólia.
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Lago mais profundo: Também é o Lago Baikal - 744m de profundidade média, chega a atingir 1,7 km de profundidade.
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Maior rio - Amazonas (América do Sul)- É o maior quando se leva em conta o volume de água (sua cheia tem 385 trilhões de litros). É o segundo em extensão (6.400 km). Nasce na Cordilheira dos Andes (Peru), tem diversos afluentes e desemboca no Oceano Atlântico (norte do Brasil).
Youtube/Fernando Arruda Loterias
Rio mais extenso - Nilo (África) - 6.650 km. Atravessa o norte do continente e é famoso por sua história antiga e pelos sítios arqueológicos que existem nas suas margens, no Egito. Deságua no Mar Mediterrâneo.
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Maior arquipélago em mar: Indonésia - O país asiático tem 17.500 ilhas, 6 mil delas habitadas, e cerca de 250 milhões de habitantes. Fica entre os oceanos Índico e Pacífico.
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Maior arquipélago em rio: Mariuá (Brasil) - Fica no leito do Rio Negro, no município de Barcelos (AM). Tem mais de 140 km de extensão, 20 km de largura e possui cerca de 1.200 ilhas. Foi descoberto pela NASA, agência espacial dos EUA, nos anos 1990.
Divulgação prefeitura de Barcelos
Maior ilha: Groenlândia - 2.175.600 km². Território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Grande parte de sua superfície terrestre é coberta de gelo.
Domínio público
Maior floresta: Taiga - Com 12 milhões de km², é responsável por 29% da cobertura vegetal do planeta. Conhecida como Floresta das Coníferas (árvores em formato de cone), fica no hemisfério norte. Começa no Alasca e abrange Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria e Japão.
Erik Karits
Maior cachoeira (em altura): Salto Ángel (Venezuela) - 979m de altura, sendo 807m em queda livre.
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Maior mar: Mar de Coral - 4.183.510 km² . mar marginal que corresponde à porção do oceano Pacífico encostada à costa nordeste do estado australiano de Queensland.[1] É famoso por conter a Grande Barreira de Coral.