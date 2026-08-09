Frutas que parecem não ter nada em comum são parentes; saiba por quê
Por Flipar
O principal ponto em comum está na estrutura do fruto. As drupas apresentam uma camada externa, uma parte carnuda ou fibrosa e um caroço rígido no centro. Esse caroço funciona como proteção para a semente da planta.
imagem gerada por i.a
Nas ameixas, cerejas e pêssegos, a parte mais apreciada é justamente a polpa que envolve o caroço. Ela pode variar em textura, cor e sabor, mas a organização básica do fruto permanece semelhante entre essas espécies.
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A amêndoa costuma surpreender por fazer parte desse mesmo grupo. Diferentemente das demais, o alimento consumido não é a polpa, mas sim a semente encontrada dentro do caroço. O fruto existe, mas normalmente não chega às mesas dos consumidores.
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Além da estrutura dos frutos, essas plantas compartilham características das flores e do desenvolvimento. Não por acaso, ameixas, cerejas, pêssegos, damascos e amêndoas pertencem ao gênero botânico Prunus, que reúne dezenas de espécies aparentadas.
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Essa curiosa relação mostra como a natureza pode produzir frutos bastante distintos a partir de uma mesma base evolutiva. Da cereja consumida fresca à amêndoa usada em doces e receitas, todas carregam em comum a marca das tradicionais frutas de caroço.