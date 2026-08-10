Símbolo da Guerra Fria, Muro de Berlim dividiu a cidade por 28 anos; relembre a história
Por Flipar
O muro criou uma separação física entre a ocidental República Federal da Alemanha (RFA), alinhada ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, e a oriental República Democrática Alemã (RDA), sob a influência comunista dos soviéticos.
Reprodução
O fechamento da fronteira, que se estendia por 164 quilômetros, foi uma reação do governo socialista da Alemanha Oriental à fuga em larga escala de seus habitantes para o lado ocidental.
Youtube Canal Destino: Berlim
Em meio à crise econômica, centenas de milhares de alemães orientais haviam se deslocado desde 1949 para a Alemanha Ocidental em busca de melhores condições de vida e tentando escapar do centralizador governo local.
Youtube Canal Destino: Berlim
A mobilização de soldados para a construção da barreira fez parte de um plano secreto da Alemanha Oriental, batizado de Operação Rosa.
Youtube Canal Destino: Berlim
A operação, que pegou de surpresa as populações dos dois lados, assim como o governo dos Estados Unidos, levou apenas cinco horas para bloquear as duas zonas berlinenses.
Youtube Canal Destino: Berlim
A cidade, então com quatro milhões de habitantes, acordou com famílias, amigos e trabalhadores bruscamente separados. Houve relatos de que até recém-nascidos acabaram distanciados de suas mães pela medida repentina, sem aviso prévio.
Youtube Canal Destino: Berlim
No mesmo dia, o governo da Alemanha Oriental deslocou 10 mil homens para evitarem protestos e tentativas de sabotar o bloqueio.
Youtube Canal Destino: Berlim
Tempos depois, as barreiras foram transformadas pelas autoridades orientais em um muro de concreto.
Youtube Canal Manual de História
Nos anos seguintes, houve casos de pessoas que conseguiram driblar a barreira das mais diversas formas e entrar na Alemanha Ocidental.
Youtube Canal Manual de História
Uma das fugas mais espetaculares aconteceu em 5 de outubro de 1964, quando cerca de 60 pessoas se deslocaram por meio de um túnel escavado por um grupo de jovens berlinenses a partir de uma padaria abandonada.
Youtube Canal Destino: Berlim
Com as seguidas fugas, o governo oriental passou a reforçar a segurança do muro com guardas autorizados a atirar em quem tentasse atravessar a barreira de concreto.
Domínio Público/Wikimédia Commons
Estima-se que mais de 150 mil pessoas foram assassinadas quando tentavam fugir após o aumento da repressão na área por parte do governo socialista.
Youtube Canal Manual de História
O Muro de Berlim dividiu a capital alemã por 28 anos, de 1961 até a passagem de 9 para 10 de novembro de 1989, quando uma multidão munida de pás, picaretas e outros instrumentos começou a demolir a estrutura de concreto.
Reprodução de vídeo TV Globo
A queda do Muro de Berlim foi uma consequência do desmoronamento do bloco comunista, em meio à grave crise econômica e política. No fim de 1991, ocorreria a dissolução da União Soviética, que levaria as 15 ex-repúblicas a se tornarem países independentes.