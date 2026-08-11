De â€˜Carinhosoâ€™ Ã s marchinhas de Carnaval: conheÃ§a a trajetÃ³ria e o legado de Braguinha

Por Flipar
Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, tambÃ©m conhecido como JoÃ£o de Barro, nasceu em 1907 no Rio de Janeiro. Com carreira longeva, teve mais de 400 mÃºsicas gravadas, sendo algumas delas parte da memÃ³ria afetiva do paÃ­s.
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Ele compÃ´s sua primeira canÃ§Ã£o, ?Vestidinho Encarnado?, com apenas 16 anos, mas sua primeira incursÃ£o efetiva na mÃºsica foi com a fundaÃ§Ã£o do conjunto Flor do Tempo, em 1928. Rebatizado mais tarde de Bando de TangarÃ¡s, o grupo teria entre seus integrantes nomes como o radialista Almirante e o compositor e violonista Noel Rosa.
DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
Na Ã©poca, adotou o pseudÃ´nimo JoÃ£o de Barro, em menÃ§Ã£o Ã  espÃ©cie de pÃ¡ssaro, como forma de reagir Ã s pressÃµes do pai, que se incomodava em ter o nome da famÃ­lia associado Ã  mÃºsica popular.
ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Tv Brasil Carnaval
Braguinha comeÃ§ou a se destacar no universo do carnaval ao compor canÃ§Ãµes ao lado de Alberto Ribeiro, ainda na dÃ©cada de 1930. Ã‰ desse perÃ­odo a mÃºsica ?BalancÃª?, lanÃ§ada por Carmem Miranda em 1936 e que ganharia muito prestÃ­gio em gravaÃ§Ã£o de Gal Costa no Ã¡lbum ?Gal Tropical?, de 1979.
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Na mesma Ã©poca, ingressou no universo do cinema ao conhecer o produtor e cineasta estadunidense Wallace Downey. Atuou como roteirista, assistente de direÃ§Ã£o e compositor de trilhas.
ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Snow White
Na comÃ©dia musical ?AlÃ´ AlÃ´ Carnaval?, de 1936, teve a marcha ?Cantoras do rÃ¡dio?, sua parceria com Lamartine Babo, como grande sucesso na voz das irmÃ£s Carmem e Aurora Miranda. O Brasil vivia na Ã©poca a chamada Era de Ouro do RÃ¡dio.
- DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
Ainda no cinema, fez dublagens para longa-metragem de animaÃ§Ã£o de Walt Disney, como ?Branca de Neve?, ?PinÃ³quio? e ?Dumbo?. Pelos trabalhos, ganhou um relÃ³gio de ouro com uma dedicatÃ³ria do empresÃ¡rio e criador americano.
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Braguinha Ã© autor de diversas marchinhas de carnaval atÃ© hoje populares no paÃ­s, como ?Touradas em Madrid?, ?Yes, NÃ³s Temos Bananas? e ?Chiquita Bacana?, todas em parceira com Alberto Ribeiro, alÃ©m de ?Pastorinhas?, com Noel Rosa.
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Em 1935, criou letra para melodia do chorinho ?Carinhoso?, de Pixinguinha, composta pelo flautista e arranjador em 1928. A canÃ§Ã£o jÃ¡ apareceu em listas diversas como a grande canÃ§Ã£o brasileira do sÃ©culo 20.
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No ano de inauguraÃ§Ã£o do sambÃ³dromo da Marques de SapucaÃ­, no Rio de Janeiro, em 1984, foi tema do desfile da Mangueira, campeÃ£ com o enredo ?Yes, NÃ³s Temos Braguinha?.
Juca Martins/WikimÃ©dia Commons
Braguinha morreu na vÃ©spera do Natal de 2006, aos 99 anos, no Rio de Janeiro, vÃ­tima de falÃªncia mÃºltipla dos Ã³rgÃ£o em decorrÃªncia de uma infecÃ§Ã£o generalizada. O compositor era casado com AstrÃ©ia Braga, com quem teve sua Ãºnica filha, Maria CecÃ­lia.
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