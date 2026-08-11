Ele compÃ´s sua primeira canÃ§Ã£o, ?Vestidinho Encarnado?, com apenas 16 anos, mas sua primeira incursÃ£o efetiva na mÃºsica foi com a fundaÃ§Ã£o do conjunto Flor do Tempo, em 1928. Rebatizado mais tarde de Bando de TangarÃ¡s, o grupo teria entre seus integrantes nomes como o radialista Almirante e o compositor e violonista Noel Rosa.