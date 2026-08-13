Sol, alimentação e vitamina D: entenda essa relação essencial para o organismo
Por Flipar
Sua principal função é ajudar na absorção de cálcio e fósforo, nutrientes fundamentais para a saúde dos ossos e dentes. Por isso, níveis adequados de vitamina D são indispensáveis ao longo de toda a vida.
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O corpo humano produz vitamina D quando a pele é exposta à luz solar, mais especificamente aos raios ultravioleta B (UVB). Esse processo transforma uma substância presente na pele em vitamina ativa.
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Apesar disso, a vitamina D também pode ser obtida por meio da alimentação. Peixes gordurosos como salmão e sardinha, além de gema de ovo e alimentos fortificados, são boas fontes.
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A deficiência de vitamina D pode causar problemas como fraqueza muscular, dores ósseas e maior risco de fraturas. Em casos mais graves, pode levar ao raquitismo em crianças e à osteoporose em adultos.
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A falta dessa vitamina também tem sido associada a alterações no sistema imunológico, o que pode aumentar a suscetibilidade a infecções e outras doenças.
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A exposição ao sol é considerada a forma mais eficiente de obter vitamina D, mas deve ser feita com cuidado. Não é necessário ficar longos períodos sob o sol para garantir sua produção.
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Os melhores horários costumam ser antes das 10h da manhã e após as 16h, quando a radiação solar é menos intensa e os riscos à pele são menores.
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Por isso, manter um equilíbrio entre exposição solar segura e alimentação adequada é a melhor forma de garantir níveis saudáveis de vitamina D e preservar a saúde geral do organismo.