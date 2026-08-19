Estrada na China foi construída pelos próprios moradores à beira de um penhasco
Por Flipar
A região é habitada por diversas minorias étnicas ? como Miao e Dong ? que preservam tradições, festivais e arquitetura em madeira.
Wikimedia Commons/Hhhh2
A área é predominantemente montanhosa (cerca de 92,5% do território), caracterizada por vales profundos e cavernas de calcário. Nessas aldeias, a vida é comunitária e baseada na agricultura, no cultivo de arroz em terraços e na criação de gado.
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Nos últimos anos, o governo tem investido em infraestrutura, como a construção de pontes e rodovias, para acelerar o desenvolvimento regional Guizhou.