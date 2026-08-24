Bacon, pancetta ou guanciale? Saiba o que muda entre eles
Por Flipar
O grande diferencial do bacon em relação aos outros dois é que ele passa por um processo de cura, em muitos casos com sal, açúcar e especiarias.
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Depois disso, o bacon costuma ser defumado, o que lhe dá um aroma característico e sabor intenso. Em geral ele é vendido cru, em fatias, e precisa ser frito ou assado antes de ser consumido.
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Pancetta: É um produto tradicional da culinária italiana. Assim como o bacon, ela também vem da barriga do porco, mas a principal diferença está no método de preparo.
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A pancetta normalmente é curada com sal, pimenta, ervas e especiarias, mas não é defumada, o que preserva um sabor de carne suína mais puro e delicado.
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Na Itália, ela pode ser encontrada de duas formas: a stesa, que é a peça esticada e geralmente usada para fritar em cubos, e a arrotolata, que é enrolada como um rocambole e servida em fatias finas como um antepasto.
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A pancetta é ideal para pratos nos quais se busca a gordura e o sal sem mascarar os outros ingredientes da receita. Na cozinha italiana, é usada para dar sabor a molhos, sopas e massas.
Freepik/chandlervid85
É feito a partir de um corte diferente: a bochecha ou papada do porco. Essas partes costumam ter uma proporção de gordura muito maior e uma textura mais firme e amanteigada do que a carne da barriga.
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O guanciale também passa por cura com sal e especiarias, mas geralmente não é defumado. O resultado é um produto mais aromático, com gordura que derrete facilmente quando aquecida.
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Na culinária italiana tradicional, ele é essencial em pratos clássicos de massa como Spaghetti alla Carbonara e Pasta all'Amatriciana, onde sua gordura ajuda a formar o molho.
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Enquanto o bacon é muito usado frito como acompanhamento, pancetta e guanciale aparecem mais frequentemente como ingredientes de base em pratos tradicionais da culinária italiana.