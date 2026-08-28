Sublimotion: restaurante em Ibiza transforma jantar em experiência imersiva
Por Flipar
Inaugurado em 2014 pelo renomado chef espanhol Paco Roncero, o Sublimotion funciona no Hard Rock Hotel Ibiza. A experiência gastronômica completa pode chegar ao equivalente a cerca de R$ 12 mil por pessoa, dependendo da temporada e da cotação da moeda.
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Para criar a experiência, o Sublimotion reuniu chefs, engenheiros, cenógrafos, ilusionistas, arquitetos e roteiristas. A exclusividade também está no funcionamento sazonal, concentrado no verão europeu, período de alta temporada em Ibiza.
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O Sublimotion propõe levar os clientes a um universo que combina alta gastronomia, criatividade e tecnologia. Desde a inauguração, o restaurante também ganhou fama por atrair celebridades internacionais em busca de experiências exclusivas.
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As projeções transformam o ambiente ao longo do jantar e conduzem os clientes por diferentes cenários. Campos, praias, paisagens subaquáticas com águas-vivas e até o Polo Norte estão entre os ambientes recriados durante a experiência.
Divulgação Sublimotion
O menu do Sublimotion é renovado ao longo das temporadas e apresenta pratos elaborados de forma criativa e inovadora. As preparações fazem parte da experiência multissensorial, combinando sabores, apresentação e recursos tecnológicos.