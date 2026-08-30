Mensageiros invisíveis, hormônios desempenham papel fundamental no corpo humano
Por Flipar
Produzidos por glândulas como hipófise, tireoide, pâncreas e suprarrenais, circulam pelo sangue e mantêm o organismo em equilíbrio. Quando estão desregulados, podem afetar energia, peso, emoções e saúde geral. Veja alguns muito importantes.
sasin tapchai pixavay
Melatonina
Responsável por regular o relógio biológico, a melatonina controla o sono e ajuda o corpo a entender quando é hora de descansar. Sua produção aumenta à noite e diminui com a luz.
Imagem gerada por i.a
Serotonina
Ligada ao bem-estar, humor e tranquilidade, a serotonina também influencia o apetite e o sono. Níveis equilibrados contribuem para sensação de felicidade e estabilidade emocional.
silviarita pixabay
Dopamina
Associada à motivação e ao prazer, a dopamina atua na concentração e na sensação de recompensa. Também participa do controle dos movimentos e do foco mental.
imagem gerada por i.a
Oxitocina
Conhecida como hormônio do afeto, está ligada à confiança e aos vínculos entre pessoas. É liberada em momentos de carinho, convivência e interação social.
Imagem de Jean-François FAGEOL por Pixabay
Endorfina
Produz sensação de prazer e alívio da dor. Costuma ser liberada durante exercícios físicos, risadas e momentos de satisfação, ajudando a reduzir o estresse.
brayan cortez pixabay
Insulina
Produzida pelo pâncreas, controla a quantidade de açúcar no sangue. Permite que a glicose entre nas células e seja usada como fonte de energia.
Reprodução do Instagram @koreahouseaustin
Glucagon
Atua de forma oposta à insulina. Quando o nível de açúcar no sangue está baixo, estimula a liberação de glicose armazenada para manter o organismo ativo.
Imagem gerada por i.a
Cortisol
Conhecido como hormônio do estresse, regula energia e resposta do corpo a situações desafiadoras. Em níveis adequados, ajuda na disposição e no funcionamento diário.
imagem gerada por i.a
Adrenalina
Preparar o corpo para ação rápida é sua principal função. Aumenta batimentos cardíacos, respiração e atenção em situações de alerta ou emoção intensa.
divulgação
Leptina
Relacionada à saciedade, envia ao cérebro o sinal de que o corpo já recebeu alimento suficiente. Ajuda a controlar a ingestão de comida ao longo do dia.
Divulgação
Grelina
Conhecida como hormônio da fome, estimula o apetite e avisa quando o corpo precisa de energia. Seus níveis aumentam antes das refeições.
Divulgação
Hormônios da tireoide (T3 e T4)
Controlam o metabolismo e a velocidade com que o corpo usa energia. Influenciam temperatura corporal, peso e disposição.
i yunmai/Unsplash
Hormônio do crescimento (GH)
Atua no desenvolvimento corporal, na renovação das células e na manutenção de músculos e ossos. É essencial em todas as fases da vida.
Pixabay
Estrogênio e progesterona
Participam do equilíbrio do organismo feminino e do funcionamento do ciclo reprodutivo. Também influenciam ossos, pele e bem-estar geral.
Imagem de Daniel Reche por Pixabay
Testosterona
Relacionada à força muscular, energia e disposição. Está presente em homens e mulheres e contribui para diversas funções do organismo.