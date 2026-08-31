Malik: escolha de Maju Coutinho chama atenção para nomes árabes e seus significados
Por Flipar
Entre as personalidades que carregam o nome está Malik Bentalha, ator e humorista francês de origem argelina. Veja outros nomes árabes que são populares em seus países de origem e personalidades que têm os nomes.
Georges Biard - wikimedia commons
Omar, também grafado Umar, é associado a ideias como vida longa e prosperidade. Um dos mais famosos foi o ator egípcio Omar Sharif, estrela de Doutor Jivago e Lawrence da Arábia.
Georges Biard - wikimedia commons
Karim tem significados como ?generoso?, ?nobre? e ?honrado?. Um dos portadores mais conhecidos é o jogador francês Karim Benzema, de família argelina e vencedor da Bola de Ouro em 2022.
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Zayn, também escrito Zain, está associado a ?beleza?, ?graça? e ?ornamento?. O cantor britânico Zayn Malik, que ganhou fama mundial no grupo One Direction, ajudou a popularizar o nome internacionalmente.
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Ali significa ?elevado?, ?nobre? ou ?sublime? e possui grande importância na tradição islâmica. O boxeador Muhammad Ali, nascido Cassius Clay, adotou o nome após sua conversão ao Islã.
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Hassan, também grafado Hasan, pode ser traduzido como ?belo?, ?bom? ou ?virtuoso?. Entre os famosos com esse nome está Hassan Whiteside, jogador norte-americano que atuou por várias equipes da NBA.
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Samir está ligado à ideia de um companheiro com quem se conversa durante a noite. Um nome conhecido no mundo árabe é Samir Ghanem (1937?2021), popular ator, cantor e comediante egípcio, com longa carreira no cinema, teatro e televisão.
Domínio público
Rami significa ?arqueiro? ou ?aquele que lança? e é encontrado em diferentes países árabes. Um dos exemplos mais famosos é o ator Rami Malek, filho de egípcios e vencedor do Oscar por Bohemian Rhapsody.
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Tariq, também grafado Tarek, significa originalmente ?aquele que bate à porta durante a noite?. Um famoso com o nome é o jogador ganês Tariq Lamptey, nascido na Inglaterra e com passagem pelo futebol inglês.