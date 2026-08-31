Queijos magros: os efeitos na dieta e na defesa do organismo

A proteína do queijo magro aumenta a saciedade, algo que ajuda a controlar o apetite e a perda de peso. Alguns queijos magros têm menor densidade calórica que os ditos "normais" e se destaca em que busca dietas. Alguns queijos, como o minas e o cottage, possuem probióticos que auxiliam na saúde da microbiota intestinal. Isso melhora a digestão e a absorção de nutrientes.