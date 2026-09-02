Zeca Veloso se casa e recebe homenagem dos pais Caetano e Paula Lavigne

?Emoções profundas. O casamento de Mariana e Zeca se deu com muita beleza. A presença das famílias confirmava a firmeza da decisão dos dois jovens. As palavras de fé cristã do pastor foram acolhidas pelos adultos e pelas crianças. Houve risos e lágrimas?, escreveram. Na publicação, Caetano e Paula também destacaram a música da cerimônia e desejaram felicidade ao casal: ?Um dia de grande importância em nossas vidas. Que o casal seja muito intensamente feliz?.