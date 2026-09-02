Zeca Veloso se casa e recebe homenagem dos pais Caetano e Paula Lavigne
Por Flipar
?Emoções profundas. O casamento de Mariana e Zeca se deu com muita beleza. A presença das famílias confirmava a firmeza da decisão dos dois jovens. As palavras de fé cristã do pastor foram acolhidas pelos adultos e pelas crianças. Houve risos e lágrimas?, escreveram. Na publicação, Caetano e Paula também destacaram a música da cerimônia e desejaram felicidade ao casal: ?Um dia de grande importância em nossas vidas. Que o casal seja muito intensamente feliz?.
Reprodução/Instagram
Zeca Veloso nasceu no Rio de Janeiro em 7 de março de 1992. Um dos dois filhos do casal Paula Lavigne e Caetano Veloso, desde a infância ele manteve contato próximo com a música, assim como os irmãos Tom Veloso e Moreno Veloso (este filho de Caetano com Andréa Gadelha). Ainda criança, estudou piano e também teve contato com o violão.
Elisa Maciel/Divulgação
Entre suas influências estão o soul norte-americano e a disco music, referências que contribuíram para a construção de uma identidade vocal própria. Zeca também desenvolveu uma maneira particular de cantar em falsete, recurso que se tornou uma de suas principais características.
Reprodução/Youtube
No contexto da turnê, Zeca apresentou ?Todo Homem?, composição própria que rapidamente chamou atenção. A música integrou o repertório dos shows e, posteriormente, foi lançada em registro audiovisual e no álbum ?Ofertório?, lançado em 2018.
Hick Duarte / Divulgação
A canção acabou se tornando o principal cartão de visitas de Zeca como compositor e intérprete. Apresentada ao lado de Caetano, Moreno e Tom, evidenciou uma sonoridade diferente daquela associada diretamente ao trabalho do pai. A repercussão da composição também contribuiu para que Zeca começasse a construir uma trajetória individual na música. A experiência com a família, além disso, proporcionou seus primeiros grandes palcos e ampliou sua exposição diante do público.