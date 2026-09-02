Gambá no ringue viraliza: conheça curiosidades sobre esse surpreendente marsupial
Por Flipar
Muitos nem imaginam, mas, assim como cangurus e coalas, os gambás pertencem ao grupo dos marsupiais. As fêmeas possuem uma bolsa, chamada marsúpio, na qual os filhotes permanecem durante parte de seu desenvolvimento após o nascimento.
Imagem gerada por i.a
O Brasil abriga quatro espécies do gênero Didelphis: gambá-de-orelha-preta, gambá-de-orelha-branca, gambá-comum e gambá-amazônico. O gambá-de-orelha-preta, por exemplo, está associado à Mata Atlântica.
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Os gambás têm hábitos predominantemente noturnos e costumam viver de maneira solitária. Podem circular tanto pelo chão quanto pelas árvores e se adaptaram muito bem a ambientes modificados pela presença humana.
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Além das espécies encontradas no Brasil, existem gambás em outras regiões das Américas, com diferenças de tamanho, pelagem e aparência.
A diversidade inclui espécies adaptadas a florestas, áreas secas e até ambientes urbanos.
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Onívoros e oportunistas, os gambás podem consumir frutas, insetos, ovos, vermes e pequenos animais. Essa alimentação variada permite que encontrem comida em diferentes ambientes, inclusive nas cidades.
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Ao comer frutos e transportar suas sementes, os gambás colaboram para a regeneração da vegetação. O consumo de insetos e outros pequenos animais também faz deles importantes auxiliares no equilíbrio dos ecossistemas.
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Uma das características mais surpreendentes dos gambás é sua resistência à peçonha de determinadas serpentes. Estudos do Instituto Butantan mostraram gambás-de-orelha-preta enfrentando e devorando jararacas, mesmo depois de receberem picadas.
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Quando ameaçado, o gambá pode abrir a boca, mostrar os dentes e emitir sons para tentar afastar o perigo. Possui uma glândula que exala odor desagradável na região posterior do corpo que é liberado quando o animal se sente ameaçado e é obrigado a se fingir de morto.
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Apesar da confusão comum, gambá e cangambá não são o mesmo animal. O gambá é um marsupial; já o cangambá pertence a outro grupo de mamíferos, mas também exala mau cheiro por esguichar uma secreção de forte odor para afastar ameaças.