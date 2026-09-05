Geórgia de portas abertas aos brasileiros: conheça as atrações e os encantos do país europeu
Por Flipar
A Geórgia ocupa uma área de cerca de 69,7 mil km² e tem aproximadamente 3,7 milhões de habitantes. A moeda oficial é o lari georgiano, e o clima varia bastante pelo território, com áreas subtropicais, semiáridas e regiões de clima montanhoso.
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Ex-república da União Soviética, a Geórgia está localizada nas montanhas do Cáucaso, no extremo leste da Europa, na fronteira com a Ásia. Faz divisa com a Rússia, Armênia, Azerbaijão e Turquia, e é banhada pelo mar Negro.
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A Geórgia declarou sua independência da União Soviética em 9 de abril de 1991, meses antes da dissolução do bloco. Posteriormente, integrou a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), organização da qual se retirou oficialmente em 2009.
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A Geórgia possui um alfabeto próprio, marcado por letras de formas arredondadas e facilmente reconhecíveis. O georgiano é a língua oficial, mas o país também abriga outros idiomas do grupo kartveliano, como mingreliano, svan e laz.
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A capital da Geórgia é Tbilisi, cidade com mais de 1.500 anos de história e marcada pela passagem de diferentes povos e culturas. Às margens do rio Kura, reúne construções históricas, igrejas, fortalezas e áreas modernas.
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Um dos principais cartões-postais de Tbilisi é a Fortaleza de Narikala, cujas origens remontam ao século IV. Erguida em uma colina, a construção oferece uma vista panorâmica da capital georgiana e do rio Kura.
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Outras cidades de destaque são Kutaisi e Batumi, importantes portas de entrada do país. Às margens do Mar Negro, Batumi combina arquitetura moderna, vida urbana animada e uma extensa orla com praias predominantemente formadas por seixos.
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A economia da Geórgia reúne atividades como indústria, mineração e agricultura, com destaque para manganês, cobre e frutas. O turismo também ganhou importância, impulsionado pelas paisagens e pelo patrimônio histórico. Brasileiros podem visitar o país sem visto para estadias de até um ano.
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Brasileiros não precisam de visto para entrar na Geórgia em viagens de turismo ou negócios e podem permanecer no país por até um ano. Na entrada, as autoridades podem solicitar passaporte válido e documentos que comprovem as condições da viagem.
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A Geórgia possui quatro bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Um deles é o Mosteiro de Gelati, próximo a Kutaisi, fundado no início do século XII. A Catedral de Bagrati, porém, deixou de integrar essa inscrição em 2017.
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Outro Patrimônio Mundial da UNESCO reúne os monumentos históricos de Mtskheta, antiga capital da Geórgia. Localizada na confluência dos rios Aragvi e Kura, a pequena cidade tem grande importância histórica e religiosa para o país.
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Outro Patrimônio Mundial fica na região montanhosa de Svaneti, no Cáucaso. A área preserva aldeias medievais e suas características torres defensivas de pedra, construções que se tornaram um dos símbolos históricos e culturais da Geórgia.
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Outro destaque é Vardzia, complexo escavado na montanha Erusheti no século XII, durante o reinado da rainha Tamar. Criado também com função defensiva, o local chegou a reunir milhares de ambientes, mas parte da estrutura foi destruída por um terremoto em 1283.
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Entre as atrações da Geórgia estão a Fortaleza de Gori, o impressionante Pilar de Katskhi, a Cachoeira de Abasha e o Cânion de Martvili. A lista inclui ainda o Parque Nacional de Mtirala, conhecido pela elevada umidade e chuvas frequentes.
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A Geórgia também preserva diversos castelos e fortalezas que ajudam a contar sua longa história. Entre os mais conhecidos está o Castelo de Rabati, em Akhaltsikhe, além de antigas fortificações espalhadas por diferentes regiões do país.
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Na gastronomia, um dos grandes símbolos do país é o khachapuri, pão tradicional recheado com queijo derretido. A receita possui diferentes versões regionais e, em algumas delas, leva ovo e manteiga, sendo frequentemente comparada a uma ?pizza georgiana?.
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A cultura georgiana também se expressa nas danças tradicionais, marcadas por movimentos rápidos, saltos e coreografias vigorosas. Nos esportes, o país possui forte tradição em modalidades como judô, luta livre e levantamento de peso.