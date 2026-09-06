Catedral de Colônia: templo alemão guarda relíquias atribuídas aos três Reis Magos
Por Flipar
A pedra fundamental da Catedral de Colônia foi lançada em 15 de agosto de 1248, ainda durante a Idade Média. Erguida às margens do Rio Reno, a construção se tornaria um dos maiores símbolos da arquitetura gótica na Europa.
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De 1880 a 1884, a Catedral de Colônia foi considerada o edifício mais alto do mundo. Suas duas imponentes torres alcançam cerca de 157 metros de altura e fazem do templo um dos grandes marcos da arquitetura gótica europeia.
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Do alto da Torre Sul da Catedral de Colônia, o visitante pode contemplar uma ampla vista panorâmica da cidade e do Rio Reno. Para chegar à plataforma de observação, a cerca de 100 metros de altura, é preciso encarar mais de 500 degraus.
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Um dos maiores tesouros da Catedral de Colônia é o Santuário dos Três Reis, um grande relicário dourado que guarda relíquias tradicionalmente atribuídas aos Reis Magos. A peça medieval está entre as mais importantes da catedral.
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Segundo a tradição, as relíquias atribuídas aos Reis Magos foram retiradas de Milão após a conquista da cidade por Frederico I Barbarossa. Em 1164, o arcebispo Rainald de Dassel levou-as para Colônia, onde mais tarde foram depositadas em um suntuoso relicário dourado.
De acordo com a tradição cristã, os Reis Magos ficaram conhecidos como Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltasar. O Evangelho de Mateus relata que magos, guiados por uma estrela, chegaram até Jesus e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra.
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O dia 6 de janeiro é tradicionalmente associado ao Dia de Reis e à Epifania, celebração cristã que recorda a visita dos magos a Jesus. A data também marca, em muitos costumes populares, o encerramento das comemorações natalinas.
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Com mais de dois mil anos de história, Colônia tem suas origens no período romano e recebeu o status de colônia em 50 d.C. A cidade fica na Renânia do Norte-Vestfália, estado do oeste da Alemanha que faz fronteira com a Bélgica e os Países Baixos.
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No centro histórico, próximo à catedral, fica o Museu Romano-Germânico, criado no pós-guerra e inaugurado em seu edifício próprio em 1974. Colônia sofreu intensos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial e teve grande parte de sua área urbana destruída.
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No centro histórico, próximo à catedral, fica o Museu Romano-Germânico, criado no pós-guerra e inaugurado em seu edifício próprio em 1974. Colônia sofreu intensos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial e teve grande parte de sua área urbana destruída.
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O Rio Reno compõe alguns dos cartões-postais mais famosos de Colônia. Pela Ponte Hohenzollern, que cruza o rio junto à catedral, pedestres podem chegar à outra margem e explorar outros pontos turísticos da cidade.
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Outra opção para contemplar Colônia do alto é o KölnTriangle, edifício de cerca de 103 metros de altura. Sua plataforma panorâmica oferece uma ampla vista da cidade, com destaque para a Catedral de Colônia e o Rio Reno.
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Para os amantes de ópera e espetáculos musicais, Colônia conta com a tradicional Ópera de Colônia. Seu edifício, projetado pelo arquiteto Wilhelm Riphahn, foi inaugurado em 1957 e tornou-se um importante espaço cultural da cidade.
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Colônia realiza um dos maiores e mais famosos carnavais da Alemanha. A festa toma as ruas com grandes desfiles, carros alegóricos, fantasias, bailes e muita música, reunindo multidões durante os dias de folia.
Colônia conta com uma ampla rede de transporte público, formada por ônibus, trens e linhas de Stadtbahn, sistema que combina trechos de bonde e metrô leve. No centro, muitas das principais atrações ficam próximas e podem ser visitadas a pé.
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A famosa água de Colônia nasceu na cidade alemã no início do século 18. Sua criação é geralmente atribuída ao perfumista italiano Johann Maria Farina, que vivia em Colônia e batizou a fragrância em homenagem à cidade que havia escolhido para morar.
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Quarta cidade mais populosa da Alemanha, Colônia tem mais de um milhão de habitantes. Em número de moradores, fica atrás apenas de Berlim, Hamburgo e Munique, figurando entre os principais centros urbanos do país.