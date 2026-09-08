Caminho da Mata Atlântica: uma jornada de mais de 4 mil km entre trilhas históricas, montanhas, florestas e ilhas
Por Flipar
O Caminho da Mata Atlântica atravessa mais de 130 áreas protegidas, comunidades tradicionais e terras indígenas. A rota conecta trilhas históricas como o Caminho do Itupava (PR), os Caminhos do Mar (SP), o Caminho de Mambucaba (SP/RJ) e a Travessia Petrópolis-Teresópolis (RJ)
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Caminho do Itupava (PR) ? Originado de antigas trilhas indígenas, foi uma importante ligação entre o planalto de Curitiba e o litoral desde o século XVII. Hoje, cerca de 20 km entre Quatro Barras e Morretes preservam trechos de calçamento e vestígios arqueológicos em plena Mata Atlântica.
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O Caminho da Mata Atlântica também percorre áreas do litoral, passando por praias e proporcionando belas paisagens costeiras. A rota inclui ou alcança áreas de ilhas famosas, como Ilha Grande (RJ), Ilhabela (SP), Ilha do Mel (PR) e Ilha de Santa Catarina (SC).
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O Caminho da Mata Atlântica foi concebido principalmente para ser percorrido a pé, mas alguns de seus trechos também podem ser feitos de bicicleta. Nas áreas costeiras, o percurso inclui ainda travessias de barco, necessárias para alcançar determinadas ilhas e continuar a rota.
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Entre as paisagens associadas ao Caminho da Mata Atlântica está a Ilha Grande, em Angra dos Reis. Maior ilha do estado, reúne Mata Atlântica, praias, restingas e manguezais, além do Pico do Papagaio, um de seus cartões-postais.
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Outro exemplo encontrado na rota é Ilhabela, onde trechos do Caminho da Mata Atlântica atravessam o arquipélago. Formado por 19 ilhas, ilhotes e lajes, o município tem relevo montanhoso, Mata Atlântica preservada e importantes sítios arqueológicos.
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A Ilha do Mel é outro cenário encontrado ao longo do Caminho da Mata Atlântica, no litoral do Paraná. Quase toda protegida por unidades de conservação, a ilha reúne Mata Atlântica, praias e trilhas, além de atrações como o Farol das Conchas e a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres.
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